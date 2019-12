– Ny dreining for retten til land og vann

leder

Arbeidet til Finnmarkskommisjonen har fått en ny og kanskje uventet dreining etter at de presenterte sine konklusjoner for retten til land og vann i Karasjok. Her blir innbyggerne innrømmet kollektive eierrettigheter til utmarka – og dermed tennes det håp i blant annet Kautokeino og Tana. Spørsmålet er nå hvordan en slik rettighet vil kunne arte seg i praksis – og om Finnmarkseiendommen (Fefo) har anken liggende klar i et ekstremt betent terreng.

Lenge har kommisjonen fått på pukkelen for sine tolkninger, helt siden de startet med å saumfare øyene i Altafjorden. Det finnes nok av dem som forventet eierrettigheter, blant annet i reindrifta. Kommisjonen har imidletid vært temmelig konsistent i dette spørsmålet – og gjennomgangstonen har vært å tilkjenne kollektive bruksretter, mens eier Finnmarkseiendommen har fått forvaltningsoppgaven på vegne av fellesskapet.

De som har fått tilkjent individuelle rettigheter i løpet av dette tiåret, blant annet på Seiland, kunne sant å si fått det samme i en ordinær rettsrunde, så det har hittil vært temmelig fredelig i det offentlige rom. På den ene siden av aksen finner vi dem som er opptatt av allmenningen og får brekninger av tanken på et «lappeteppe» av eierrettigheter. På andre siden finner vi dem som mener de burdes anerkjennes eierrettigheter – og har vært skuffet over «norsk» rettstilstand, det vil si arven etter Statskog.

Karasjok-dommen trekker mer i retning kommunemodellen, selv om det er folket som sådan som er tilkjent kollektive rettigheter.

Vi tror det faktum kommisjonen velger å tenke kollektivt, gjør at de fleste møter dommen med tilbakelent holdning. Det har vært overraskende stille etter at murklossen av en utredning kom deisende i forrige uke, kanskje fordi begrunnelsen og argumentasjonen står seg bra, kanskje spesielt i samiske kjerneområder der man har stor kontinuitet i høsting og bruk. Det gir sedvane og altså rettigheter.

Da kan det bli interessant å følge behandlingen i eksempelvis Kautokeino, der situasjonen kan være nokså parallell. Her vil kommisjonen få nok av problemstillinger og krav – og spørsmålet er om bruken har vært like kollektiv her. Spørsmålet kan like gjerne være om det er noen som har større sedvanlige arv. En av de mest homogene samiske bygdene er eksempelvis Maze.

Det store spørsmålet etter framlegget til Finnmarkskommisjonen, er hvordan Finnmarkseiendommen (Fefo) vil forholde seg til rettstenkningen i denne dommen. En grundig gjennomgang venter, i tillegg til at konsekvensene må kartlegges. Hva vil dette bety i praksis for Fefos rolle i Finnmark, for eksempel for jakt og fiske. Eller for tomtespørsmål og den festepraksisen som er praktisert? Hvis man rettslig kommer fram til det samme i andre kommuner, blir forvaltningen plutselig mindre oversiktlig.

Samtidig har det vært dissens i kommisjonen, som kanskje legitimerer en anke fra Fefo. Framfor alt kan det være ren indremedisin for å få bedre oversikt over de rettslige prinsippene.