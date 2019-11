– Prisverdig krafttak for fiber

leder

Det er stort og naturlig fokus på veier, havner og flyplasser som avgjørende infrastruktur for oss i distriktene, men i en moderne verden er rask digital kommunikasjon en av de aller viktigste suksessfaktorene. Da er det både prisverdig og gledelig at Alta Kraftlag bidrar til et skikkelig kraftløft for å bygge fiber i mange av distriktsbygdene i kommunen.

Det gjør at man ikke tvinges til å verken bo eller drive næringsvirksomhet sentralt i Alta, uten å måtte forholde seg til ustabil «sirupstempo» i kommunikasjon med kunder i andre deler av Norge og verden. Det er et skikkelig minus å drive konkurranse hvis man ikke er «på» ballen med dialog og svar, mer eller mindre umiddelbart. Sånn er verden blitt i den globale konkurransen, noe man antakeligvis må forholde seg til i framtiden. Ønsker vi desentralisert bosetting, må man ta konsekvensen av det. Aller helst raskere enn det vi har sett hittil.

Styret i Alta Kraftlag valgte først å imøtekomme behovene i Altadalen, der Sorrisniva og andre næringsaktører vil trenge gode digitale fasiliteter. Nå har styret i kraftlaget sett hele kommunen i fugleperspektiv og utvider «dekningsområdet» med en investeringsbeslutning for syv distriktsbygder. Det koster sine kroner, men det spørs om ikke dette også kan være en god, langsiktig investering. Det er ikke bare et spørsmål om å være snill, men også ta en posisjon.

Kraftlaget har tidligere utmerket seg med å ta samfunnsansvar. Det har ikke alltid vært innertier på grunn av risikoen. Det har gitt både tap og kjeft for at man beveger seg utenfor kjernevirksomheten, men vi foretrekker proaktive aktører som har evnen til å bidra med byggesteiner for lokalsamfunnet, bidrag som løfter helheten. Ofte koster det mer å vente på det offentlige, som nødvendigvis er nødt til å bygge stein på stein, selv om det er aldri så gode formål.

Ett eksempel er kraftlagenes offensive satsing på Finnmark Kraft, der håpet naturligvis er at investeringene betaler seg, samtidig som man har et ønske om å bidra til at en nødvendig omstilling kommer igang. Her valgte Fefo dessverre å hoppe av, men vi håper fortsatt at det skal være mulig å utnytte vindressursene i fylket.

En av forutsetningene for at kraftlagene skal være med på samfunnsnyttige tiltak, er at de fra før av har konkurransedyktige priser på nettleie. Vi er naturligvis enige at kundene ikke skal blø uforholdsmessig mye økonomisk, men vi tror de fleste kundene er veldig fornøyde med at det lokale kraftlaget påtar seg et fellesansvar på denne måten.

Det bidrar til en løft lokalt, vel vitende om at Finnmark har slitt med kaptaltørke. Vi tilføyer gjerne at Telenor gjennom årene har vært på tilbudssiden i dekningen på 3G og 4G, anført av proaktive Bjørn Amundsen. Både småbygder og hyttefelter har fått hjelp underveis, men ettersom årene går, stilles det nye krav. Da venter vi på at 5G-dekningen etterhvert sprer seg nordover....