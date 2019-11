Felles front mot dødstrailerne

leder

Like sikkert som at trekkfuglene forsvinner sørover havner tyngre kjøretøy i trøbbel på våre trange, smale og svingete veier så snart vinteren kommer. Som alltid tok det ikke lang tid etter at vinteren slo inn over landsdelen før de var på plass midt i veibanen i bakkene, eller i grøfta ved svingene. Vi skal ikke sette oss til doms over hver enkelt hendelse, det kan være mange forklaringer bak når en lastebil blir stående i bakken eller havner utenfor veibanen. Men det er likevel grunn til å kreve at trøkket holdes oppe for å se til at kjøretøyene er godt nok skodd, utstyrt med riktige kjettinger og at sjåføren overholder loven, eksempelvis når det kommer til kjøre- og hviletid.

For det blir raskt farlig når trailersjåfører mister kontroll over kjøretøyet. En flere titalls tonn tung trailer som havner over i feil kjørebane fordi den mister veigrepet eller fordi sjåføren dupper av kan bety slutten for de som måtte komme i møte.

Gjennom årenes løp har vi dessverre sett tragiske eksempler på hvor galt det kan gå. Selv om det ved inngangen av sesongen har gått bra, vet vi at faren er overhengende for at tragedien lurer rundt neste sving.

– Vi måtte bare sikte mot grøfta og håpe på det beste May-Liss Myrseth og datteren Mariell Victoria var en hårsbredd fra å bli truffet av en trailer.

Det er i særdeleshet de utenlandske sjåførene og transportselskapene som er blitt pekt ut som verstingene langs veiene våre. Dekk som aldri burde vært brukt på vinterføre, puslete kjettinger og manglende kjøreopplæring for kjøring på snø og is er en dårlig kombinasjon.

Derfor er det godt å registrere at det gjøres en innsats fra myndighetene og kontrollorganene. Strengere bøter og hardere reaksjoner skal gjøre det vondere for både sjåfør og transportselskap å bryte loven. Flere og bedre kontroller på grensen og inne i landet skal øke risikoen for å bli tatt.

Men selv om flere kontroller og bøter som svir har en preventiv effekt, tror vi likevel de mest effektive grepene kan tas av kundene. For det er ikke et brennende ønske om å sende livsfarlige trailere ut på veiene som driver transportselskapene til å tøye regelverket. Drivkraften er penger og profittmaksimering. Om det da finnes en reell trussel for at hele inntekten forsvinner vil flere bedriftseiere tenke seg om både to og tre ganger før de sender sine trailere ut på langtur opp til det kalde nord. Det skal sikkert ikke mer til enn en klausul i kontrakten; møter det opp en toakslet, dårlig skodd trailer blir bilen snudd og må dra hjem igjen uten last.

Grieg Seafood er en av aktørene som går foran som et godt eksempel her, som deltakere i Statens vegvesens prosjekt «Trygg Trailer». Når selskapets ansatte er kontrollører som fysisk sjekker hvert dekk og hver kjetting på hver eneste trailer som ankommer slakteriet, da øker også risikoen for å bli tatt markant. Og «boten» svir enda hardere enn det myndighetene kommer med. Å sende en lastebil på en tusen kilometers bomtur er ikke god business.

Flere kjøpere av transporttjenester både innen oppdrettsnæringen og andre bransjer bør derfor bli med i «Trygg Trailer». Og disse bedriftene bør kjøre en streng justis overfor transportselskap som ikke møter standarden. Et samlet trykk fra kjøperne av transporttjenester vil fjerne dødstrailerne fra veiene våre, og det vil luke useriøse aktører vekk.

Om kjøperne av transporttjenester ikke vil ta denne kampen er det kanskje sluttkunden – du og jeg – som til slutt må ta grep og velge bort de som ikke tar problemstillingen på alvor.

For er det noe alle som driver butikk forstår, så er det pengenes språk.