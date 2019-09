Vondt blod etter brakvalget

leder

Det er trist å være vitne til at Loppa Senterparti kløyves på midten etter en opprivende konflikt under og etter kommunevalget. Blant de som har størst grunn til å være skuffet er velgerne som hadde tillit til at teamet som stilte til valg hadde voksne ambisjoner.

Det er ikke første gang vi er vitne til at et vinnerlag sprekker når nyvunnet makt og innflytelse skal fordeles. Det kan være at lokallaget ikke var rustet for en slik jobb, verken organisatorisk eller realpolitisk.

Det har ligget lenge i kortene at Sp var i skuddet, blant annet som vinnere på overgangsmarkedet og medvind på grunn av det som oppfattes som sentraliserende reformer. Langs hele kysten har protestene vært entydige.

Loppa Sp ville og skulle gjøre det skarpt og fikk hele fem av 15 mandater, like mange som Ap. Det er er resultat som kunne gitt de to partiene rent flertall, eventuelt et omforent rødgrønt flertall med 12 av 15 mandater. Dagens ordførerparti Høyre, som ville ha ekteskap med Alta og sammenslåing av Troms og Finnmark, ville bli helt isolert.

Det er velgernes dom, men i stedet for å forholde seg til nominasjonsmøtet og listas opplagte kronologi, har man altså funnet ut at tabben med manglende kumulering og antallet personstemmer innebærer at kortene skal stokkes på nytt.

Det ville i tilfelle gitt helt nye og ukjente spilleregler i kommunevalget. Rett nok kan både personstemmer og slengere bety legitime justeringer på lista, men det er nytt og en smule oppsiktsvekkende at det skal innebære en rokade som bytter ut ordførerkandidaten partiet stiller til valg med, forutsatt at vedkommende fikk plass i kommunestyret. Den maktkampen burde de tatt under nominasjonen, slik at velgerne vet hva de forholder seg til.

Når to av kommunestyre-representantene nå har meldt seg ut av Sp, trenger det ikke bety en annen politikk, men det kan bety mindre forutsigbarhet i styringen av Loppa. Og det var kanskje ikke det loppaværingene drømte om i kampen for å snu fraflyttingen og skape nye arbeidsplasser og ny optimisme.