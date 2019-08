– Muligheten åpner seg for å gjøre noe for borteboere raskt

leder

Denne uka møtte omlag 1000 ungdommer til skolestart på Alta videregående skole. Den store utfordringen er å sørge for at færrest mulig snur i døra, eller forlater skoleløpet underveis.

I Finnmark har vi gjennom mange år slitt med både drop-outs og dårligere resultater, men har merket en klar forbedring etter et effektive grep.

All ære til fylkeskommunen og ansvarlige politikere som har tatt tak i situasjonen, også ved å reise et moderne og hensiktsmessige skolebygg i Alta.

Nå gjelder det å følge opp dette arbeidet i en ny region og vi anbefaler alle aktører om å være løsningsorientert, både i forhold til struktur og den daglige omstilling. Uavhengig av graden av desentraliserte løsninger, eller trusler om reversering av regionreformen, fortjener elevene at det jobbes kontinuerlig med kvaliteten i skolehverdagen. Det inkluderer videreutdanning av lærere og forbedring av rutiner og skolemiljø.

Problemstillingen er sammensatt, men Troms og Finnmark fylkeskommune bør sammen ha muskler til å sette inn kreftene på styrking av de videregående skolene. I dette ligger det også at man må redusere frafallet. I et så stort geografisk område bør man eksempelvis jobbe knallhardt for å sikre at borteboende elever har en trygg og god hverdag, også etter at skoledagen er ferdig.

Boforholdene er spesielt viktige og mange steder har man ikke klart å følge opp situasjonen til borteboere, som jo er helt nede i 16 år. Bare ved Alta videregående skole handler det om pluss/minus 300 elever. Faller de ut sosialt og faglig, er det stor sjanse for at de havner i navnelista over de som dro.

Forrige uke kunne stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) og fylkespolitiker Kristen Albert Ellingsen (H) opplyse at finansdepartementet har klargjort at det er mulig å få momsrefusjon når det bygges internat eller elevhybler i regi av fylkeskommunen. Det er en meget positiv nyhet og gjør at man eksempelvis i Alta og Hammerfest kan ta grep raskt. Den nye skoleeieren bør like raskt sørge for en oversikt over behovet og dermed lage en slagplan for utbygging.

I Troms har man en regioninndeling som gjør behovet mindre, mens man i Finnmark har lengre avstander og dermed større utfordringer. Vi er ikke tilhenger av en modell som sperrer for at elever kan reise til større skoler, der man gjerne har større bredde og større fagmiljø. Vi er tilhenger av fleksibiltet, som blant annet gjør at foreldre og lærere har et handlingsrom. Elever er veldig forskjellige og skolen må drives på elevenes premisser. Da er det i alles interesse at man tenker skolepolitikk, ikke først og fremst distriktspolitikk.