– Sjelden vi har sett byen syde som under festivalen

leder

Det var klokt av Aronnesrocken å flytte festivalen til hjertet av Alta, selv om plassmangel kan bli en utfordring for videre vekst av en folkefest av dette kaliberet og potensialet.

Sjelden har vi sett byen syde av puls som denne helga, der konserten med Sondre Justad må sies å være noe av det mest spektakulære som har blitt vist på scenen i Alta og Finnmark. En artist som appellerer så bredt, til unge og gamle, er nok nødvendig for at det skal være bærekraftig økonomisk.

All ære til de som har skapt fundamentet for en slik festival over 20 år. Festen på Aronnes har vært et eneste langt eventyr, de siste årene med trolske rammer og en helt egen stemning. Steget fra den spede begynnelse til helgas fyrverkeri i Alta sentrum er langt og spenstig, men på mange måter har man tatt med seg følelsene. Blant annet gjennom familiekonserten og aktivitetene for barn.

For å kunne forsvare en festival på så høyt nivå, med den innsatsen som kreves gjennom booking og gjennomføringsevne, har det vært nødvendig å ta betalt. En gratisfestival med frivillige donasjoner har masse sjarm, men kultur har en verdi og bør ha en pris. Å få Sondre Justad gratis er jevngodt med å etterlate godbutikken åpen for smårollinger.

Vi tror en slik festival i Alta sentrum betyr mye for bolyst og besøk utenfra, slik vi ser i forbindelse med andre heftige helger, som Altaturneringen i fotball og Finnmarksløpet. For handelsstanden og Altas renomme som vekstsenter, er det viktig å lage et spennende aktivitetsregister, så behøver ikke alt være støyende for naboer. Det er nemlig viktig at flere bor i sentrum for å skape den pulsen som trengs.

Sentrumspulsen skapes av helheten gjennom et helt år – og det danner igjen grunnlag for både handel og aktivitet. Nye Alta Live vil være i en omstillingsperiode og fikk heldigvis drahjelp fra politikerne, pluss flere sponsorer fra det private næringsliv. Politisk støtte var en fornuftig beslutning fra flertallet, så gjelder det å bevise at man kan stå egne bein etter hvert.

Alta sentrum er rett plassering, men allerede denne helga var det åpenbart trangt om herlighetene innenfor det avgrensede området. Med dagens interesse og behov kan det holde å snu scenen, men i vekst blir det raskt kamp om plassen. I mente må vi ha at Amfi etter alle målemerker får albuerom til en utvidelse på dagens parkeringsplass ved torget, så her vil det komme en floke som må løses i fellesskap.