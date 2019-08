I mål med stil

leder

Gjennomføringen av Offroad Finnmark var nok et imponerende skue, både på grunn av tøffe syklister og en arrangør som står på. Gjennombruddet vil komme hvis en nasjonal tv-kanal fatter interessen for verdens hardeste offroad-løp.

Medieinteressen for arrangementet var i realiteten rekordstor, der også TV2 videreformidlet bilder fra vill og rå natur. Det er spekatulært og det er en uke med drama og gode historier, slik vi kjenner fra Finnmarksløpet. Der har tv-tallene holdt liv i den nasjonale interessen i mange år, så det er ingenting i veien for at Offroad Finnmark kan ta et lignende steg videre. Det gjelder å tro på konseptet, men også vise evne til nytenkning når det tvinger seg fram.

Offroad Finnmark har gjort forsøkt på å skape en utvidet festival, der sykkelløpet suppleres av spennende begivenheter. Det var verdt et forsøk, men det krever også ressurser i form av både penger og folk. Det har vist seg å være enklere sagt enn gjort og Offroad Finnmark har derfor søkt tilbake til det opprinnelige konseptet.

Man må nødvendigvis sette tæring etter næring, basert på hva som er mulig å oppnå sammen med sponsorer og det offentlige. Det er mange om beinet i Altas idretts- og kulturliv og darwinismen kan være nådeløs når begivenhetene står i kø. Offroad Finnmark har de beste forutsetninger for å lykkes, men må naturligvis evaluere det hele med hard hånd. I fjor ble det underskudd og det må hentes inn for å holde kvaliteten oppe.

I år var det et par uhell som naturligvis også må være med i evalueringen, men det handler i realiteten om et ATV-uhell og et sammenstøt utenfor arrangørenes kontroll. Sikkerhet er imidlertid et punkt som må være på plass og som krever ekstra årvåkenhet.

Syklistene er skjønt enige om at dette marerittet er det verste du kan oppleve på en sykkel, noe som gjør at rittet har appell blant verdensstjerner. Det ekstreme er nemlig litt av sjarmen og denne usminkete virkeligheten er bærende for konseptet. Og det kan se ut til at lokale helter ikke er særlig «tungbedd» når nye utfordringer kommer. Vel overstått!