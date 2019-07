– Luftbåren politihjelp på tvers av etatene kan være en god ide

leder

I begynnelsen av juni landet de første hypermoderne politihelikoptrene på Gardermoen, en verdifull styrking av beredskapen her til lands.

Med terroraksjonene på Utøya i tankene, må dette sies å være et etterlengtet verktøy for å møte akutte kriser, i tillegg til søk, spaning og overvåkning. Ingenting er bedre enn at man også vektlegger behovene i Nord-Norge, der man nå ser for seg beredskap 24/7. Noen vil si det er en selvfølge, men det er kanskje flere som mumler «det er for godt til å være sant». Det er ikke bare mangel på togforbindelse som gjør at man jevnlig kan føle seg en smule glemt i nord.

Blant hoggstabbene er den nye politireformen, som sliter med å gå seg til, blant annet på grunn av reaksjonstid og lange avstander. Det får distriktene merke når det spisser seg til. Det er forståelig, men vi mener reformen gir en nødvendig styrking av etterforskning på digital kriminalitet, et område som krever enorm kompetanse og slagkraft for å avverge alvorlige hendelser innenfor overgrep og misbruk.

Vi har imidlertid lange avstander og må forholde oss til det, noe som gjør at luftbåren utrykning er en god ide. Innenfor helse er flyambulansen en ekstremt viktig redningsline for akutt syke mennesker i nord, noe som reflekteres i den debatten vi akkurat nå har i forbindelse med skifte av operatør og mangelfull beredskap, med fare for mange samtidighetskonflikter.

Da kan ett eller flere helikoptre i nord gi bedre forutsetninger for å løse samfunnsoppdraget, på tvers av fagmiljøer. Politimester Ellen Katrine Hætta har vært en uredd debattant når det gjelder pragmatiske løsninger på våre utfordringer. Det synes vi er svært velkomne innspill, nettopp fordi fagmiljøene ofte sitter stille på hver sin tue, selv om de har best innsikt i hva som mangler i hverdagen.

Både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er man kanskje for dårlig på nettopp samhandling mellom nødetater – og det er ingenting i veien for at man forsøker å se på denne type muligheter, slik Hætta er inne på i et lengre innlegg på egen Facebook-profil. Det finnes naturligvis utfordringer knyttet til dette, men litt av poenget er kanskje å tenke utenfor boksen og finne modeller som kan styrke tryggheten og servicen til innbyggerne. Det kan til og med tenkes at politi i andre land har gjort forsøk på akkurat det.

I tillegg kan det ligge til rette for spleiselag etter smartere ressursbruk, som gjør at man faktisk har råd til bredere innsats.