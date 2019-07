– Må lytte til folk

leder

Skal det være liv laga for bosetting i Altas distrikter, må både Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og de som drifter kommunikasjoner være på tilbudssiden, det vil si lytte til innspill og sørge for at informasjonen når fram. Spesielt er dette viktig i våre isolerte øysamfunn, der de er helt avhengige av forutsigbarhet.

I så måte er tilfellet Hakkstabben på Seiland et godt eksempel på at det gjelder å skape god dialog underveis, ikke minst fra Boreal, som med sine båter utgjør en livsnerve for lokalsamfunnene. Vi synes derfor det er lovende at Steinar Mathisen fra Boreal Sjø ser at informasjonsbiten bør strammes inn. Vi tror dette på mange måter vil dempe misnøye og usikkerhet, slik Børre Berg var inne på i fredagens avis.

Etter vår mening kan det faktisk være en ide å ha jevnlige dialogmøter, slik at det er mulig å kjenne på hvor skoen trykker. Og deretter være enige eller omforent om veien videre. I Loppa har vi sett akkurat samme tendensen, nemlig at det er vanskelig å nå fram med et budskap fra Vestre Loppa – og dermed får du den samme distansen mellom folk og politikere.

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i fylkeskommunen kunne fredag åpne for at signalanløp til Hakkstabben videreføres ut året, begrunnet med at det må være lov å lytte til innbyggerne i distriktene. Vi kunne ikke vært mer enige. Kostnadene er imidlertid ikke større enn at det må være tenkbart å ha dette tilbudet videre, selv om fergekaia på Altneset er på plass.

Å lytte til beboerne betyr ikke at alle ønsker innfris, men det betyr at fornuftige argumenter faktisk når fram og blir en del av både saksforberedelser og behandling. Pengesløsingen på Årøya-sambandet er naturligvis skrekkens eksempel, men i forbindelse med bygging av kaia på Altneset, var det åpenbart lite interessant å høre hva kjentfolk hadde å si om plassering og hvilke dimensjoner vi har på flo og fjære. De kan som kjent være annerledes enn der beslutninger tas, enten det er eksperter eller konsulenter.

Finnmark fylkeskommune skal ha honnør for viljen til å investere i Vest-Finnmark, enten vi nå peker på Nyvoll/Korsfjord, Altneset, Akkarfjord, Bukta eller Ingøy – i tillegg til Årøya som riktignok handler en del om spilt melk. Så kunne vi også håpet på en løsning i Kvalfjord, men på mange måter tror vi at innsatsen i hverdagen er viktigere. At man får velfungerende båtruter, som stemmer med behov og virkelighet.

I tillegg er det viktig med dialog mellom fylkeskommunen og kommunen, for eksempel i Alta. Det er viktig at Alta kommune bryr seg om sine distrikter, av flere grunner. Det handler om ansvar og empati, men det dreier seg også om at eksempelvis NRS og de andre selskapene i fjorden trenger folk, service og tjenester. Det var det som gjorde at det kom 50 millioner fondskroner på konto i fjor. Når da bygdelaget kommer med en konstruktiv liste med forslag om bedringer i hverdagen, må man både svare og følge opp. Slik man gjorde med parkeringsplassen på Storekorsnes. Det betyr så mye for dem det gjelder, uten at noen blakker seg.