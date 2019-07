– Tankeløst hærverk

leder

Vi skal prise oss lykkelige for alle frivillige som holder aktiviteten i gang i dugnadsbyen Alta. Blant de tingene som virkelig kan tære på motivasjon og humøret, er hærverk og tankeløse ødeleggelser.

Forleden gikk det ut over den helt nye fotballbanen på Aronnes, der man jobber på spreng for at alt skal være klappet og klart til årets store idrettsfest, Altaturneringen. Med ferietid og tidsknapphet er det svært utfordrende å fikse ting som blir ødelagt. Det er en strek i regningen, både kostnadsmessig og tidsmessig. I tillegg er det en knusende mental beskjed å få.

Når timesvis med arbeid plutselig saboteres, er det mange som må ned i kjelleren for å bygge opp lyst og ork til uegennyttig innsats. Det er naturligvis ille nok med innbrudd i butikker og kriminalitet som rammer helt uskyldige aktører i lokalsamfunnet, men vi synes det er på grensen til tragisk når unge mennesker raserer utstyr, bygg og baner etter at folk stiller på dugnad, time eller time, år etter år. For oss alle.

Det kan være ubetenksomt og det kan være ment som en uskyldiger pøbelstreker, men det er i virkeligheten et hardt slag mot de som virkelig mobiliserer, gjerne på ettermiddagstid etter tøffe arbeidsdager.

Det er overskuddsmennesker, men energibøtta er ikke utømmelig for noen. Det er derfor vi mener foreldre må bruke litt ekstra krefter på å fortelle at hærverk og ødeleggelser er helt uakseptabelt, selv om det kanskje virker uskyldig der og da. Når det koster 20.000 kroner å rydde opp, er det faktisk ganske så mange kakelodd. Det vet ildsjelene alt om. For de selger også lodd.

Det er i utgangspunktet morsomt å være med i et kollektiv som jobber for barn og ungdom, enten man er trener, leder eller tilrettelegger på dugnad. Det er meningsfylt og hyggelig, det er viktig å ha med seg. Mange av dem som jobber dugnad, er også trenere og aktive foreldre. Det er mye trivsel, hyggelige stunder og bekjentskaper man kanskje får for resten av livet.

En av de viktigste drivkreftene for å engasjere seg, er nettopp det å gi unge mennesker en arena for aktivitet og sosialisering. Det kan være egne eller andres barn, og vi tror denne aktivitet betyr ekstremt mye for det forebyggende arbeidet i Alta. Det som skal gjøre at det finnes alternativer til å drive med pøbelstreker eller usunn aktivitet som kan være ødeleggende for den enkelte og fellesskapet.