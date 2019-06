– Forskjellsbehandling, trakassering eller fordommer mot andres kjærlighet verken kan eller bør aksepteres

leder

I anledning Pride kan Alta bibliotek invitere til en fotoutstilling med portretter av altaværinger som helhjertet støtter opp om mangfold, likeverd og toleranse i et moderne samfunn.

Det er en selvfølge for oss å støtte opp om likeverd for homofile og lesbiske, samtidig som vi mener synliggjøringen gjennom Pride kan være livsviktig for spesielt unge mennesker med identitetskrise. Den nedbrytende skamfølelsen har gitt nok selvforakt og ført til nok tragedier opp gjennom årene.

I et historisk perspektiv er det nemlig ikke lenge siden det var forbudt med homofili her til lands og kampen for likestilte rettigheter har vært lang og tornefull, både blant beslutningtakere, kirka og samfunnet for øvrig.

Pionerer for åpenhet har fortalt en hel del om hvilke motkrefter som har møtt dem på veien mot aksept, og det er ikke flathanda som har kommet susende. Det har gjerne vært knyttneven. Da er det flott at eksempelvis politiet sier unnskyld for sin unnfallenhet gjennom årene, selv om det aller viktigste naturligvis er hvordan medmennesker møtes i hverdagen. Ett av de mest brukte skjellsordene er fortsatt «jævla homo», selv om spesielt ungdommen er kommet vesentlig lengre enn eldre generasjoner når det gjelder alminneliggjøring av jevnbyrdig kjærlighet.

I Norge har mye positivt skjedd, men homofile lever fortsatt i livsfare mange steder i verden. De bankes og trakasseres på åpen gate, og det finnes eksempler på at de kastes fra hustak og blir drept på grunn av sin legning. I vårt naboland Russland virker trakasseringen strukturell og har politisk aksept helt til topps i hierarkiet.

Når mangfold og toleranse feires, er det også viktig å ha forståelse for at det finnes andre syn på både homofiles rettigheter og Pride. Det finnes andre livsanskuelser basert på eksempelvis religion, og den enkelte må naturligvis selv velge hvilke arrangement de skal delta på eller støtte. Det gjelder også for statsråd Ropstad.

Det som ikke verken kan eller bør aksepteres, er forskjellsbehandling, trakassering eller fordommer mot andres dyptfølte kjærlighet.