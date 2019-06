– Designer anbudskonkurranse i disfavør av lokalt næringsliv

leder

Etter sigende skal første del i anbudsprosessen rundt den nye sentrumsskolen i Alta ut på anbud før ferien. Byggherre Alta kommune skal assistert av sin antatte konsulent og rådgiver for byggeprosessen, WSP, prekvalifisere konkurransedeltakerne. Det betyr at byggherre og konsulent skal avgjøre hvem som skal få regne på storanbudet som ventelig vil ha en omsetningsverdi på over 200 til 300 millioner kroner eksklusiv moms.

Etter hva Altaposten har grunn til å tro skal prekvalifiseringen kun ende med at fire entreprenører velges ut og får lov til å være med i konkurransen, selv om det skulle vise seg at flere er kvalifisert. Dette er etter vår oppfatning svært uheldig, og kan komme til å utelukke lokale bedrifter. Vi har forståelse for at Alta kommune setter klare krav til kvalitet, gjennomføringsevne og referanser for å kunne delta i den nye typen anbudskonkurranse, samspillskonkurranse, der utvelgelsen går på helhet og ikke pris. Det er etter vår oppfatning feil å begrense antallet deltakere. Om det er fire eller ti som konkurrerer må kun avgjøres av entreprenørenes kvalitet, gjennomføringsevne og referanser.

Prekvalifiseringen kan i verste fall kan ende opp med to til tre storentreprenører på riksplan og kanskje bare én til to lokale. Det vil være svært uheldig dersom riksentreprenørene dominerer finalen. Måten prekvalifiseringen er lagt opp på øker muligheten for at oppdraget forsvinner ut av Finnmark. Fra den lokale entreprenørbransjen er det også kommet klare signal på at prekvalifiseringsperioden ikke bør legges til sommerferien. Det er omfattende arbeid med store krav til dokumentasjon. Dette pålegger altså kommunen de lokale entreprenørene midt i fellesferien med sine begrensede ressurser sammenlignet med riksentreprenørene.

Lokalt næringsliv er godt skodd for konkurranse. Det er ingen forventning om at Alta kommune som byggherre skal diskriminere utenbygds bedrifter. Det er imidlertid merkelig at Alta kommune ikke lytter til lokalt næringsliv når det bønnfalles om at det legges til rette for at lokale skal kunne konkurrere på like vilkår med de store utenbygds, blant annet med en åpen prekvalifisering. I samspillskonkurranser får alle deltakere i konkurransen et vederlag for å dekke sine utgifter til arkitekt og konsulenter. Dersom lokale entreprenører kommer seg gjennom prekvalifiseringen, men ikke når opp i selve konkurransen, vil det å ha vært med på en slik stor konkurranse være kompetansehevende og gi viktig erfaring.

Lokalt næringsliv og idretten i Alta har endret fokus på sponsing og samarbeidsavtaler. Nå er det ikke kun snakk om profilering. Det jobbes det aktivt med holdninger som skal verne om lokalt næringsliv. Handle lokalt kommer oss alle til gode. Vi opplever at Alta kommune med sitt innkjøpsregime er en motkraft til handle lokalt-hodningen, og at kommunen innenfor dagens regelverk har langt mer handlingsrom enn de selv gir inntrykk av. I den omtalte anbudskonkurransen kunne eksempelvis et av konkurranseelementene være erfaring med bygging under arktiske forhold. I stedet skal, etter det vi forstår, «erfaring med store skolebygg» være et hovedkriterium. I så fall må vi forvente at både Hent, Consto, og kanskje også Byggmesteran vil score stort her. Byggmesteran er entreprenøren som er mye omtalt etter å ha fått oppdraget med å bygge ny skole på Bjørnevatn for Sør-Varanger kommune. Går oppdraget med skolen i Alta til en riksentreprenør vet vi det blir lite oppdrag på tekniske fag og nisjeområder til lokale underentreprenører. Det i en tid da oppdragsmengden lokalt er begrenset.

Nå må politikerne i Alta ta styring. Anbudskonkurransen er politikk, og det er helt nødvendig at politikerne går aktivt inn for å sikre at lokale bedrifter i en av Altas viktigste næringer får konkurrere på like vilkår. Dette er en altfor viktig sak til å overlate til administrasjonen og en konsulent som har vært sentral i kaoset rundt Nye Båtsfjord skole, en skole som ingen i dag kan si blir realisert eller ikke. Ordfører Monica Nielsen bør allerede på neste formannskapsmøte sette premissene for anbudskonkurransen på sakslista.