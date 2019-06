Majestetiske toner i Komsa-kulturen

leder

Med kveldssola og smellvakker Alta-natur som kulisser, ligger det an til pur magi når Petter Carlsen med band spiller Majestet og andre perler i kveld. Gratiskonserten på Komsa er noe mange har gledet seg til og vi håper jubileumsgaven faller i smak.

I kveld bør alt ligge til rette for en liten folkevandring mot den mest populære av alle toppene i Alta & omegn, den grønne lunga som kanskje betyr mest for trivsel og folkehelse i kommunen. Ingenting er bedre enn å ha en så tilgjengelig trimløype midt i byen, uansett årstid.

Det gir byen en helt særegen kvalitet å ha Komsa i sin midte, dette historiske utsiktspunktet som ble tatt i bruk for så mye som 10.000 år siden. Komsakulturen er verdenskjent, som arnested for bergkunst som er å finne på verdensarvlista til UNESCO. Her kan man speide i alle retninger av langstrakte Alta, for eksempel mot Hjemmeluft der kunsten ble hamret ut på kreativt vis. På temmelig hardbarka underlag.

Petter Carlsen fra Midtbakken har nok hentet både inspirasjon og glede fra sin oppvekst i dette området, og har på mange måter vært opptatt av å være åpen og åndelig søkende i sine komposisjoner, en slags naturmystikk som vil passe ypperlig til kveldens tema.

Da passer det også utmerket at Petter feirer 10-årsjubileum for sin første hele CD-utgivelse, med You Go BIrd, som gjorde at mange virkelig fikk øynene opp for Petters musikk. Med god grunn.

Det er også jubilantene som har satt kveldens happening i scene. 50-årsjubilanten Altaposten har fått med seg like gamle Polarlys boligbyggelag og 20-åringen Opptreningssenteret i Finnmark til en festaften utendørs. Med flere gode hjelpere og værgudene i godt lune håper vi på en flott og minneverdig opplevelse i Komsa. Vi håper på god oppslutning, god stemning og en flott opplevelse.