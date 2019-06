– Robbes for både kjernesak og velgere på høylys dag

leder

Den dag i dag får vi bare takke og bukke for at bommene i Hjemmeluft ble fjernet en gang for alle og at innfartsåra til Finnmark slapp unna i siste liten. Siden den tid har imidlertid statlige myndigheter håvet inn bompenger som aldri før, også med Frp i regjering.

Da er det naturligvis ikke det minste rart at partiet blir straffet for sin ettergivenhet i maktens korridorer, i så stor grad at der mindre enn MDG på en fersk meningsmåling. Det er sånt som gjør fysisk vondt for en ekte Frp-politiker, som på toppen av det hele opplever at både «kjernesaken», argumentrekka og velgere blir stjålet på høylys dag i de store byene.

Odd Eilert Persen er blant fylkeslederne som i dag tar et oppgjør med eget parti. I regjering og med egen samferdselsminister i spissen, er nemlig Frp høyst medvirkende til at bompengegaloppen har nådd nye høyder. Det har blitt så klamt, at til og med Arbeiderpartiet sliter med å si ja til den usosiale beskatningen – og ser for seg at veiprising kan være en omvei til finansiering, bokstavlig talt.

Etter vår mening er skatteseddelen et langt bedre redskap, blant annet fordi vi har differensiert beskatning her til lands og dermed sikrer en mer sosial profil. I dag er det slik at de som bor noen meter for langt fra byen får tappet kontoen for temmelig mange tusenlapper, for eksempel når de skal kjøre barna til trening. Det er ikke alle som har råd til å bære disse stablene med regninger. Veier, gang- og sykkelstier og kollektivtransport er en offentlig oppgaver vi alle bør betale for, på solidarisk vis, akkurat som skole og helse.

Mer skatt er om mulig en enda mer kvalmende tanke for de Frp-politikerne som nå er villige til å ofre regjeringsposisjonen for den gode saken. Det rare er at de samme politikerne har sittet dørgende stille og godtatt bompengekjøret, blant annet når regjeringserklæringer har blitt tømret ut. Den siste har de underskrevet på samme papir som Venstre, som naturligvis befinner seg på en annen planet i disse spørsmålene.

I et valgår blir det imidlertid «opprør», først anført av Carl I. Hagen på landsmøtet, en stafettpinne som nå er overtatt av fylkeslederne. For etablissementet i partiet gir det først og frem irriterende kløe, fordi de egentlig synes det er ubehagelig å bli minnet på at Frp er velvillig gissel i regjeringen.

For de mest ihuga bompengemotstanderne er det naturligvis ikke godt nok at Frp ikke får gehør i regjeringen. Det er en halvkvedet vise denne grupperingen ikke låner ørene til – og dermed kan bompengepartiene overta 20 prosent av velgerne i byer der nye stasjoner popper opp i høyt tempo. Det er sikkert pinlig å se på meningsmålingene, men mest smertefullt må det være for partiet å saldere budsjettene med milliarder fra nettverket av bommer.