– Vi må snakke til hverandre, ikke forbi hverandre

leder

Prosjektet «Hele Norge snakker» i regi av NRK, fikk 2.000 debattanter til å pleie lys levende dialog under fire øyne, blant annet åtte modige personer som var samlet i Alta sist lørdag.

Det må sies å være en ekstremt interessant øvelse, i en tid der de fleste av oss gjerne snakker forbi hverandre, med øynene klistra til en skjerm. Aller helst debatterer vi i et digitalt parallell-univers, der debattforum og sosiale medier gjør at begrepet ansikt til ansikt snart har havnet på historiens skraphaug.

All ære til NRK og samarbeidende mediehus, som minner oss om at det finnes både mimikk og toneleie i «gamlemåten» å diskutere på. Det er nesten så man kan savne himmelfalne blikk, hersketeknikker og muntlig meningsbrytning. I den grad Gro og Kåre faktisk så på hverandre, var det interessante debatter som utspilte seg mellom fløyene i norsk politikk.

Vi skal ikke gjøre oss til talsmenn for å skru klokka tilbake, men det finnes kanskje dyder som ikke bør gå tapt, uavhengig av hvor og hvordan man debatter. Det finnes en demokratisering i at flere stemmer slipper til på digitale debattforum. Det betyr for eksempel at vi medier og redaktører ikke har enerett på å redigere ytringer og temaer, men at det finnes arenaer for diskutere alternative saker.

Problemet oppstår når den polariserte tidsånden forsurer debattklimaet og gjør at argumentene kun leveres i et ekkokammer, der man høvler over meningsmotstandere en gang for alle. Da blir det ikke dialog, men monolog uten nødvendig respekt for hva andre mener og kommuniserer. I det øyeblikket det ikke finnes rom for andre synespunkter, men bare demonisering av andres holdninger, vil nyansene forsvinne.

Derfor er det mange som skygger banen. De føler at det er en tapt sak å bevege seg inn på disse flatene, til og med når faktagrunnlaget i debattene er fraværende. Vi opplever at flere og flere konkluderer på den måte – og derfor har flere medier gitt slipp på egne debattflater og overlatt det hele til sosiale medier. Dessverre.

Vi tror derfor prosjektet «Hele Norge snakker», som opprinnelig kom fra Tyskland, representerer en motstemme til ekkokammeret. Det er et geunit ønske om en romsligere debatt, der man rent faktisk møter annerledes tenkende med respekt, uten at dermed sitter igjen med en tøyelig ryggrad for hva man selv mener og tror. Det er ingen motsetning mellom saklig debatt og tydelige holdninger og meninger.