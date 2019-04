– Ideen kan gravlegges

leder

Motstanden mot en gravlund på Sandfallet er så massiv og uforsonlig, at Alta kommune og Alta menighet bør legge ballen død.

Altaværingene har et hjertelig forhold til sine grønne lunger. Det viser både høringsuttalelser og debatten i Altaposten siden saken ble problematisert i avisa 18. mars. Uavhengig av om alle argumentene er like overbevisende, synes vi det er en dårlig ide å stå steilt på forslaget som har vært ute til høring. Så vondt vil man ikke majoriteten av egen befolkning.

Motstanden omfatter alt fra skoler til funksjonshemmede, inkludert profiler fra egne rekker. Kommunens folkehelsekoordinator og avdelingsleder for park og idrett er samstemte i sine betraktninger. Områdets nåverdi for det brede lag av befolkningen er underkommunisert, et inntrykk vi mener har blitt forsterket kraftig av den påfølgende debatten.

Samtidig finnes det nok ingen forslag det er mulig å enes 100 prosent om, ettersom sentrumsnære arealer på sikt vil fylles. Det foreligger planer for det meste og Alta er samtidig bundet opp av opplagte verneinteresser og hensynet til matjorda. I tillegg trenger Alta flere boliger og på sikt en avlastningsvei, noe som kompliserer det hele. I hvert fall for de politikerne som ønsker vekst.

Vi synes for vår del det er merkelig at det foreslås å rangere Prestegårdsjordet på 2. plass til gravlund, når det vitterlig er planer om å bygge sammen Alta sentrum og Bossekop, en fortetting som må sies å være langsiktig fornuftig og i tråd med kommunens egne føringer. Utbyggere må har større forutsigbarhet enn som så.

Mange av de andre alternativene er interessante, inkludert Altagårdsskogen som er nær og tilgjengelig. Her vil nok mange også se for seg en mulighet til å ta i bruk området. Ankepunktet kan være behovet for mer plass i kommunikasjonssenteret, der vi har flyplass, havn og en eventuelt framtidig løsning for Boreal som har vært ønskelig.

Vi er innforstått med at det koster en del kroner, men en moderne og framtidsrettet løsning hadde vært å satse på krematorium, som flere har vært innom i debatten. Det hadde vært en moderne og hensiktsmessig løsning, i tråd med tidsånd og behov. Vi tror mange velger tradisjonell begravelse på grunn av mangel på alternativ.

Krematorium vil naturligvis ikke fjerne dagens prekære behov, så det vil uansett være behov for en kortsiktig løsning, som en utvidelse av Elvebakken gravlund eller Thomasbakken, Monsbakken eller Lampebakken, som er trukket fram i forslaget til arealplan.