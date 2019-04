– Lytt til bygdelaget!

leder

Det er god grunn til å lytte når Kvalfjord og Pollen bygdelag ber om bedre tilrettelegging for bosetting på Stjernøya. Det er små og beskjedne grep som blir etterspurt, i tillegg til at befolkningens oppgjør med beregningen av den nye eiendomsskatten er høyst forståelig.

Vi synes det er forbilledlig at Bjørg Pedersen Mjaanes & Co. på vegne av innbyggerne i småbygdene har kommet med konkrete og konstruktive innspill til Alta kommune. Det er ingen lidelseshistorie som fortelles. De er krystallklare på at mange vil bo og virke i området, helt frivillig, men at det er mulig for kommunen å være på tilbudssiden i sårbare distriktssamfunn, der fraflyttingen i det minste kan forsinkes med imøtekommenhet. Kampen for å bevare butikken, skolen og grendehuset er en nøkkel. Både for befolkningen og næringslivet, eksempelvis oppdrettsnæringa som er høyst tilstedeværende og kanskje den største grunnen til at det fortsatt er bosetting på Seiland og Stjernøya.

Hvert og ett av punktene på lista gir kanskje ikke den store dramatikken, men i sum kan fordyrende elementer bli en såvidt stor belastning at det ikke er mulig å bevare Rognsund-stedene. Mange bekker små kan gi et stryk som raskt gjør at utfordringene tårner seg opp. Da vil forgubbingen og fraflyttingen eskalere, kanskje først i form av hyttetilværelse for mange av de som i dag bor fast på begge sider av Rognsundet.

Litt av poenget med reell likebehandling, er å ha forståelse for at det medfører helt andre kostnader å bo i periferien, slik bygdelaget dokumeterer på overbevisende måte i brevet til kommunen. Det er også den direkte årsaken til at vi i Finnmark og Nord-Troms har en tiltakssone. Det meste er dyrere her og sonen er dermed en slags kompensasjon og tiltaksliste for å bevare bosetting og gjøre det attraktivt for ferdigstuderte finnmarkinger og andre å komme nordover. På samme måte er det mulig å se for seg tiltak for å bevare bosettingen, forutsatt at det er det man egentlig ønsker politisk.

Ferga og parkering koster. Det gjør også mange av de hverdagslige tingene vi i Sentral-Alta tar som en selvfølge. Det både er og oppleves urettferdig og regnestykkene fra bygdelaget viser at det dreier seg om mange tusenlapper. Tilstandsrapporten på infrastruktur og bygg er heller ikke lystig lesning. Det har man på sett og vis innfunnet seg med, helt til man ser at takseringen av bygg gir de rareste utslag.

Hvis man er opptatt av å fange opp den reelle verdien av boliger på grunn av verdiøkning i Sentral-Alta, må man også være redelig i prising og taksering utenfor allfarvei. Hvis ikke, legges det faktisk stein til byrden for de som forsøker å bevare lokalsamfunnene i Altafjorden. Vi registrerer at Arbeiderpartiets gruppeleder Ole Steinar Østlyngen lover er ny runde på eiendomsskatten. Det tror vi er fornuftig, i tillegg til at det er ekstremt viktig at bygdelaget får ærlige og oppriktige svar på de utfordringene de nå har oversendt Alta kommune.