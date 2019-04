– Teften av grasrota

leder

Kan en ny nordnorsk nestleder gi Arbeiderpartiet etterlengtet nærkontakt med grasrota? Fylkesleder Bjørnar Skjæran fra Nordland får etter alle målemerker fri passasje inn i partiledelsen i helga, med forhåpninger om at han kan tilføre partiet et mer gjenkjennelig og jordnært selvbilde og omdømme.

Det bør ikke komme som noen stor overraskelse at det største opposisjonspartiet fyrer løs mot regjeringen. Jonas Gahr Støre gjorde i så måte det man kunne forvente på åpningsdagen av landsmøtet, men den store utfordringen for Gahr Støre er at et forfinet image fullstendig overskygger det som blir sagt.

Enhver formulering vil umerkelig kobles til oppnavnet som tåkefyrste og elitistisk pratmaker. Det fungerte utmerket for Støre som samlende utenriksminister, men har altså ikke vært noen suksessformel for sjefsrollen i Arbeiderpartiet. Det gjør også at enqueter fra gata og meningsmålinger utleder et ønske om skifte av partileder, selv om dette ikke er noe tema på årsmøtet i Folkets hus. Partiet har evig nok med å finne en klar nummer to – og det er et vakuum etter Trond Giske som er populær i både Trøndelag og Nord-Norge.

Skjærans bidrag på talerstolen torsdag var et klassisk politisk oppgjør med høyrekreftene, som skattekutt og sentralisering, pluss saker som Senterpartiet og SV langt på vei har frontet. Arbeiderpartiets åpenbare behov for avstand til erkemotstanderne som styrer landet, krever både tydelighet og visjoner, men det er altså trangt om plassen på kritikertorget.

Derfor kan Skjæran bli en annerledes og autentisk stemme i valgkampen. Da er det spesielt viktig å være klar over at høstens valg dreier seg om kommune- og fylkestingsvalg. Selvfølgelig er det viktig å vinne byene, men både posisjon og opposisjon bør ha en bredere tilnærming til landets ve og vel, inkludert by og land. Derfor var Skjæran opptatt av politikk som fungerer både på Kollsnes og Finnsnes, og på Nordstrand og Nordkapp.

Arbeiderpartiet må heller ikke glemme at det er velgerne i distriktene som har snudd ryggen til partiet i de siste valgene. Derfor ble det opprettet et eget distriktsutvalg, som kanskje klarer å sette dagsordenen på landsmøtet i helga. Det holder imidlertid ikke med utvalg, hvis man ikke klarer å fronte saker som er relevant for distriktene.

I Finnmark kan regionreformen straffe partiet nådeløst, men vi advarer mot å tenke omkamper og reversering. I stedet er det på tide at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet tømrer ut en moderne og framtidsrettet distriktspolitikk, tilpasset den virkeligheten som finnes i eksempelvis Troms og Finnmark. I mange år har nemlig brorpartene av småkommunene blitt forgubbet og mistet de unge, lenge før sammenslåing av kommuner og fylkeskommunene ble et tema.