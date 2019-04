– En fantastisk arena for meningsfull aktivitet

leder

Noen vil sikkert mene at det var på høy tid, men vi velger å bruke kreftene på å rose de som har medvirket til realiseringen av Skansen aktivitetssenter i Skaialuft.

Det er rett og slett et imponerende bygg, både innvendig og utvending – og representerer samtidig en betydelig løft for integrering og trivsel. Dette er en satsing vi alle bør være stolte av og framsnakke når muligheten byr seg.

Senteret ble åpnet forrige uke, til stor glede for både brukere, familier og de som jobber innenfor feltet. Vi tror nye og innbydende lokaler vil bety mye for både oppslutning og bruk, samtidig som man sender ut et signal om likeverd. Bolyst og trivsel handler naturligvis om noe mer enn skallet man befinner seg i, men fasilitetene som tilbys sier også en hel del om prioritering og viljen til å satse på alle.

Senteret er på nærmere 2000 kvadratmeter og har kostet 100 millioner kroner. Vi mener man har fått mye for pengene, på en tomt mange utbyggere ville traktet etter. Her er det utsikt og flotte løsninger, samtidig som man prisverdig har bygget en gymsal som øker spekteret av aktiviteter. Vi tror steget fra dag- og arbeidssenteret til disse lokalene er stort og blir lagt merke til langt utenfor kommunegrensene.

Som for alle andre, tilbys man også mulighet til å bruke egne ferdigheter, basert på egne forutsetninger. Her er det eksempelvis snekkerverksted, mekanisk verksted, bevertning og vaskeri, i tillegg til alle de muligheter som måtte åpne seg.

Det å få bruke sine ressurser og talenter stimulerer oss alle. Det å skape mestringsfølelse, gjerne innenfor rammene av arbeidsinnsats, betyr mye for mange – og vi tror dette gir rom for et sosialt fellesskap som tildels har manglet for denne gruppen. Mange kan få en helt ny hverdag.

Utenforskap gir inaktivitet og isolasjon. Nå er håpet at flere ser muligheter i dette fellesskapet, der man både kan yte, bidra og få en helt ny og meningsfull hverdag. Alta kommune har plikt til å tilrettelegge, men det er ingen selvfølge at man bidrar med et slikt løft. Ofte ser vi at andre står foran i køen – og de uten stemme og pressgrupper i ryggen blir gjerne stående på samme plass. Her har man prioritert, vel vitende om at tiden var overmoden for å tilgodese gruppen med fysisk og psykisk funksjonshemming. Av hele vårt hjerte: Gratulerer!