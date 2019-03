– Avtalen er et naturlig steg videre etter en lang prosess

leder

I formiddag ble samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget signert av ordfører Monica Nielsen og sametingspresisent Aili Keskitalo. Vi anser avtalen som en naturlig oppfølging av politiske prosesser gjennom mange år og vitaliseringen av det samiske i kommunen. Bevisstgjøringen har vært markant de siste tiårene, blant annet fordi vekstsenteret Alta framstår som mer raus og inkluderende.

Vi tror det i stor grad handler om gjensidig respekt, om å se hverandre og anerkjenne forskjeller og mangfold. Det er i tråd med vår historiske arv, tuftet på tre stammers møte og et ønske om å skape felles stolthet, enten man har den ene eller andre identiten med seg. Evnen til toleranse og takhøyde er gjerne eksamen for moderne og fremtidsrettede byer, en kvalitet som ikke kommer av seg selv.

Alta har blitt en smeltedigel for hele Finnmark – og framstår etter hvert som selve byen for mange fra det samiske kjerneområdet. På sommerbeite sokner ni reinbeitedistrikt til Alta og vi ser også en tydelig sjøsamisk oppvåkning, både innenfor og utenfor kommunegrensene. Spesielt i omskiftelige tider ser vi at røtter og tilhørighet betyr mye for mennesker, så blir det opp til den enkelte å finne sin vei videre. Det sammen har skjedd med det kvenske miljøet.

Sentraliseringen gjør at absolutt alle sokner til attraktive arbeidsplasser, kulturarenaer og den bolysten som blir stadig viktigere for moderne mennesker. Det er da vi må skjønne at vi er vekstsenter for mer enn handel og kommunikasjoner, vi har ansvaret for å ta senterfunksjonen på alvor for de menneskene som er her.

Slik avtalen er formulert, må man virkelig legge «vrangsida» til for å hevde at signaturene skaper prinsipielle forskjeller, er kostnadsdrivende eller påfører innbyggerne utfordringer av noe slag. Tvert imot er det en avtale basert på de beste intensjoner om å samarbeide der det ligger til rette for det.

Å synliggjøre det samiske i Alta vil styrke mangfoldet og skape bedre dialog og større forståelse, men håpet er naturligvis at godviljen er noe mer enn det som uttrykkes i festtaler. Å etablere samiske barnehager, SFO og hele skoleløp vil for eksempel gjøre byen mer attrativ for samiske småbarnsforeldre. Arenaer for språk og kultur vil være en magnet for mange, så finnes det nok av helnorske arenaer som gjør at det dreier seg om integrering, ikke segregering.

Velvilje er ofte ikke nok. I samarbeidsavtalen ligger det ambisjoner de fleste vil dele – og da er det naturlig å få både planer og visjoner ned på papiret. Hvorvidt det lar seg gjøre i den praktiske hverdag, er blant annet et spørsmål beslutningstakerne må ta stilling til, både lokalt og på Sametinget. Slik er det med alle planverk og avtaler. En ramme og et beslutningsrom er definert, men tiltak skal vedtas og følges opp når hverdagen kommer med sine veivalg. Vi håper det innebærer at ord og formuleringer betyr noe, som at man skal ha reell mulighet til å bruke samisk.

Alta kommune er blant annet godt igang med å etablere en kommunal samisk barnehage, noe som vil få helhjertet støtte fra Sametinget. Det er denne hverdagspolitikken som må fungere, hvis vi skal ta steg og gjøre byen mer romslig og attraktiv. Ikke minst må vi ivareta frivillige arenaer som samarbeider fortreffelig allerede, enten det er festivaler eller andre møtepunkter som bygger broer