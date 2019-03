leder

Det er ikke det minste merkelig at det ryr inn finnmarsjenter i Lindmo-studio for tiden. Mika Hætta fra Kviby, Ella Marie Hætta Isaksen fra Tana og Hanna Lyrek fra Stengelsen er jordnære ungjenter med ambisjoner og stålvilje, som verken lar seg pille på nesen eller har intensjoner om å bremse på veien mot sine mål. Selv om de må passere velvoksne, breiale menn på veien.

Denne hyllesten av tøffe jenter nådde ikke kvinnedagen, men vi lar oss imponere hele året av friskuser som dette. Der Mika tok forbikjøringer til en kakafoni av bannskap, tok Ella Marie et oppgjør med trange rammer for samisk utfoldelse, før Hanna Lyrek på 19 år vippet 60-åringen og hedersmannen Harald Tunheim av pinnen i Finnmarsløpet. Med den aller største selvfølgelighet og et bredt smil.

Ikke nok med dette; dette er jenter som er engasjert i den verden vi lever og bor i. Mika Hætta kjører ikke bare fort, men er direkte engasjert i arbeidet med å skaffe vanntilførsel til en familie i Afrika. Hun brakte også inn det tøffe temaet utenforskap i Altaposten som usikker rødruss.

Uavhengig av om man er enig eller ikke, Ella Marie stilte opp til debatt om Nussir, miljøvern og reindriftas arealtap, uten å vike med blikket en eneste gang. Vi tipper mange av de som skolestreiker i dag, lar seg inspirere av Ella Marie, som nå også gyver løs på utfordringene i den mannsdominerte musikkbransjen, i front for plateaktuelle Isak.

Hanna er en nøkkelperson i driften av økologisk innrettede Trasti & Trine, først og fremst som et ungt menneske som kommuniserer hundehold med stødige kunnskaper og empatisk tilnærming, for turister fra fjern og nær. Hun vinner med hunder som har det bra og bruker energi på å formidle samspillet mellom mennesker og dyr, i rammene av dyrehelse som prioritet nummer 1. Denne uka var hun back in business på gården i Stengelsen Det er mulig jeg slår opp åpne dører her, men slike jenter, det vil gamle Norge ha, også på Lindmo...