– Viktig løft i øst

leder

I går kom endelig gladmeldingen om at Sydvaranger ASA får ny konsesjon og gjenåpner driften som skaper så mye aktivitet, verdier og arbeidsplasser.

Gruva betyr mye for hele regionen, men det trengs definitivt gode nyheter i Øst-Finnmark, spesielt knyttet til privat sektor. Utfra det politiske ordskiftet kan man få inntrykk av at framtiden først og fremst dreier seg om å tilføre eller beholde offentlige tjenester for å sikre bosettingen, men denne virkelighetsoppfatningen framstår mer og mer som en lammende bjørnetjeneste for de aktuelle lokalsamfunnene.

Det speiler seg i befolkningsutviklingen, men kan fort bli en mental sperre for kreativtet, innovasjon og investeringer. Misjonen til kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen er servicetjenester og kontrollvirksomhet, ikke arbeidsmarkedstiltak. I stedet bør man gripe mulighetene som bare ligger der, ikke minst for unge mennesker.

Den store utfordringen for Finnmark generelt og Øst-Finnmark spesielt er å ta en sterkere posisjon i forvaltningen av våre fantastiske råvarer og sørge for vekst, utvikling, omstilling og bærekraft. Dette er videre nasjonale hensyn, som bør utløse en oppfrisket satsing på Nordområdene og Barentsregionen. Her føler vi at regjeringen befinner seg i brakkvannet, blant annet på grunn av politiske snubletråder. Øst-Finnmark er en avgjørende passasje i den geopolitiske virkelighet og kan etter vår mening velge å ta en offensiv posisjon i det nye fylket – og bli svært så sentral.

Her hører mineralnæringen med, slik den har gjort i over 100 år. Det gjøres nå nye forsøk på å svartmale bergverksdrift i sin alminnelighet, men verden trenger mineraler, regionen trenger verdiskaping og vekst i privat sektor. Det skal skje etter de best tenkelige og moderne metoder, men tydelige krav til eiere og investorer. Slik skal og bør det også være når det gjelder Nussir.

Myndighetene har tidligere brukt store summer for å kartlegge mineralforekomstene i nord, så dette er et langsiktig bakteppe for å sikre nye og bærekraftige «byggesteiner».

I dette tilfellet blir Orion Mine Finance samarbeidspartner og avgjørende for drift i regionen. Vi ser en tendens til demonisering av eksterne investorer som satser i Finnmark. Kritikerne bruker gjerne begreper som rask profitt på bekostning av folk og natur, til tross for at vi befinner oss i et kapitalfattig hjørne av verden.

Vi trenger investorer for å realisere prosjekter, og selv den mest økologisk innrettede grønnsaksbutikk må ha profitt og overskudd for å satse videre. Det gjelder for olje og gass, alternativ energi, bergverk, turisme, fiskeri og havbruk. Enhver cruisebåt som seiler inn fjorden med turister, har rederieiere som krever avkastning – og ikke minst innenfor kulturnæringer er det verdens største selskaper som strekker ut sine fangarmer.

Å bygge kraftlinja østover skjer ikke i et vakuum. Det er en del av et større bilde, der eksempelvis kraftbehovet i Varanger betyr mye. I Finnmark og Troms for øvrig må vi være påpasselig med å støtte helhjertet opp om satsinger i øst, blant annet fordi det vil styrke hele regionen.