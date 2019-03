leder

Å påføre ekteskapet tyngende gjeld like før giftermålet, er jevngodt med selvpisking på veien mot alteret. Før eller siden kommer regningen for en ekstravagant «seremoni».

Når Troms og Finnmark samler kreftene for å skape en ny robust region fra 2020, bør ikke første refleksen være å vedta investeringer i stort monn, av taktiske eller patriotiske grunner. Den møllesteinen bør politikerne skåne oss fra – og da tenker vi først og fremst på elever på videregående skoler og de som trenger en viss frekvens på buss og hurtigbåter i framtiden.

Armoden er allerede stor og dobling av gjelda vil ikke gavne innbyggerne i Finnmark, selv om formålene er aldri så gode. Budsjettprosessen før jul virket først og fremst som en panikkartet og misforstått øvelse for å stå bedre rustet ved sammenslåingen – og vi håper Troms-politikerne tenker annerledes, både i forhold til gjeldsbyrde og fondsavsetninger skal gjøres opp med felles vert. Spillfekteriet rundt utbyttet til Troms kraft tilsier at det gjøres manøvre på begge sider av bordet.

Allerede i fellesnemnda burde dette være en åpenbar, gjensidig forståelse. I stedet forsøker man i praksis å tømme boet, som om det vil styrke mulighetene til å skape en sterk region i årene som kommer. Det er akkurat denne type navlebeskuelse som må bort, hvis man vil levere gode tjenester til innbyggerne.

Det er ikke noe sjakktrekk å forlate demokratiske møter med stort patos, slik representantene fra Høyre og Venstre fant på forrige torsdag i fylkestinget. Det undergraver tilliten til politikerne og gir et signal om at man kaster kortene. Få har glemt utmarsjen fra kommunestyret i Alta etter konstitueringen, og det skyldes ikke at folk flest er sprekkferdig av stolthet.

Uansett hvor misfornøyd man er, gjelder det å bruke argumentasjon og protokoller som redskap for å uttrykke sin uenighet. I denne saken handlet det om en lovlighetsklage, ikke en reprise av desembermøtets kaotiske økonomidebatt. I sum sitter vi derfor igjen med to pinlig berørte parter, som må skjønne at omdømmet fikk en ny knekk på veien mot sammenslåing.

Tolker vi vedtaket rett skal byrdene fra det nye låneopptaket fordeles på de ulike sektorene, uten noen detaljering av kuttene. For det private næringslivet ville en slik form for leke-budsjettering eller posisjonering, blitt møtt med hoderisting fra et ansvarlig styre. Vi håper at departementet setter foten ned og at det nye fylkestinget får handlefrihet til å bygge opp undervisning, kompetanse, veier, transport og et servicenivå som innbyggerne fortjener. I hele Troms og Finnmark.