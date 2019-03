– På tide med et taktskifte

leder

Aronnesrocken har vært en sjarmerende reise – og tusenvis av musikkinteresserte sitter utvilsomt tilbake med en skog av opplevelser etter disse 24 årene. Tiden er imidlertid inne for et taktskifte, en profesjonalisering i sentrum, som gjør at det er mulig å skape en bredere og mer bærekraftig festival.

Vi har sagt det før og sier det igjen. Aronnesrockens ildsjeler har god grunn til å være stolte av det de har fått til. Veien fra avansert hageparty til trolske opplevelser i høstlig skogsterreng, har krevd enorm kreativtet og ståpåvilje. Gjengen bak festivalen har klart å holde liv i festivalen mot alle odds, med en idealisme som er ganske så typisk for Alta.

Den idealismen må Aronnesrockens frontkjempere ta med seg videre, men tanken om en gratisfestival basert på frivillige donasjoner er det nærmeste vi kommer demokratisering i Festival-Norge. Problemet er at feelgood-holdningen er like bærekraftig som hippi-bevegelsen, men den forskjellen at Aronnesrocken har overlevd i 25 år.

Gode kulturopplevelser er sjelden gratis og et kresent publikum må regne med at nasjonale og internasjonale artister ikke nøyer seg med knapper og glansbilder. Til tross for x antall dugnadstimer er det på grensen til overmot å videreføre en så krevende festival. Klarer man å forene festivalens sjel med en mer tilgjengelig profil, mener vi dette er et vinnerkonsept.

Gjerne med en helhetlig og helårig syklus, der ønsket er å løfte opp ungdommen og gi dem en større scene. Dette er kanskje den viktigste arven fra Aronnesrocken, nemlig evnen til å se talentene og skape allianser med Huset, City scene, utelivet og næringslivet som vil dyrke de samme verdiene. Hyllest til norsk musikkliv og romjulsrocken er også konsepter Alta har tatt vel imot, men det gjelder altså å fornye seg, uansett hvor hyggelig en lang fest fortoner seg.

Musikkfestivalene i Finnmark har forusetninger for å leve godt side om side. Etter at Alta Soul & Bluesfestival sa takk for seg, har det imidlertid blitt et vakumm i Finnmarks største by. Derfor bør foreningen Aronnesrocken bygge opp en enda større plattform av frivillige, og kombinere dette med en helproff produksjon. Det krever også mer kommesiell booking, uten at det har noe som helst med tapt integritet å gjøre. Klarer man å skape et overskudd, vil man ha muskler til å lage enda bedre opplevelser året etter.

I en treårsperiode behøver Alta Live drahjelp fra kommunen og ber om 300.000 kroner per år. Vi tror det er vel anvendte penger og investeringer Alta-samfunnet vil få igjen både en og to ganger. NHO Reiseliv kunne nylig fastslå at Finnmarksløpet alene gir verdier for 14 millioner til Altas reiseliv. Kultur og opplevelser er en magisk kombinasjon – og i tillegg skaper det bolyst i en tid der innbyggertallet flater ut.