Vil rosene visne i Alta...?

leder

Det kan godt tenkes at Ap-velgerne vil opptre vidt forskjellig i kommune- og fylkestingsvalget, men det kan ikke herske tvil om at forslaget til nominasjonskomiteen for Troms og Finnmark Ap gjør valgkampen ekstremt tøff for de som skal gjøre jobben på gateplan i Alta-regionen. Hvis dette blir sluttresultatet, nytter det ikke med favnen full av røde roser på torget i Alta.

I tillegg til at Alta-politikerne har fått meget beskjedne plasseringer på lista, er frontfigurene fra Loppa og Kautokeino plassert i «sekkeposten», på behørig avstand fra sikker plass. I så måte er det bare Steinar Karlstrøms 11. plass som gir sikker representasjon.

På toppen av det hele er Finnmarks samferdselsminister Geir Ove Bakken «straffet» nådeløst og så vidt gitt tilliten blant de 50 første – til tross for de klart uttalte ønskene fra Alta Arbeiderparti. I regiondebatten gjentok i bunn og grunn Bakken sin velkjente posisjon fra ordførerperioden, der tett samarbeid med Troms og Tromsø var utgangspunktet. Likevel er han altså havnet i unåde. Selv ikke LO har stått opp for Bakken, slik man tidligere har sett.

Alta Aps mulighet på regionnivå var med andre ord Bente Haug, som synes å ha en langt bedre standing i Finnmark forøvrig. Spørsmålet er hvordan Alta Ap og velgerne lokalt reagerer på prioriteringer som ikke er i overensstemmelse med ønskene fra Alta. Betyr det at Ap-politikerne først og fremst vil konsentrere seg om lokalvalgkampen og jobben for å bevare dagens regime?

I tillegg er det ting som tyder på at selve programmet ikke vil gi lokalpartiet nevneverdig gode og åpenbare saker, annet enn de mer tradisjonelle appellene knyttet til veivalget mellom høyre- og venstresiden i partiet. Det er naturligvis viktig nok med prinsipielle standpunkter, men vi tror velgerne også vil ha forventninger til eksempelvis helsepolitikk.

I bakhodet må vi ha, at Arbeiderpartiet fikk hard medfart i stortingsvalget fra nettopp Alta.

I historisk sammenheng var det en ren politisk katastrofe. Flere tusen stemmer gir tapt, så det merkes godt også i et nytt fylke. Parallelt har altså spesielt Frp og Venstre god flyt i kommunen – i tillegg til at Senterpartiet har oppnådd betydelig oppdrift. Nykommeren Nordkalottfolket kan også stjele stemmer i fylkestingsvalget, så her hadde det vært behov for å sukre pillen. Nå er det større fare for visne roser.