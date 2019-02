– Det er sterke klubbtradisjoner som holdes i hevd med innsatsen til Anna Odine

leder

Med to fantastiske hopp var Alta IF-jenta Anna Odine Strøm sterkt medvirkende til at Norge tok en overraskende VM-medalje i laghopp i Seefeld. Det er god grunn til å være stolt av hoppjenta, med en innsats som føyer seg inn i rekken av store idrettsprestasjoner fra hjembyen.

Det er nemlig sterke klubbtradisjoner som holdes i hevd med innsatsen til Anna Odine, med Bjørn Wirkola som vår aller største stjerne og inspirasjonskilde. For Anna Odine er det videre litt av en opplevelse, som bokstavlig talt kan gi oppdrift for den videre karriere.

Hun har allerede kjent hvordan det føles å være på pallen i verdenscupen, så potensialet er ubegrenset. Det er imidlertid mye som skal klaffe, i en idrett der det etterhvert har blitt mange om beinet og høyt nivå. Nå venter individuelle øvelser, som også vil gi læring og muligheter til å nå langt.

Vi synes det er en stor styrke at hoppsporten også får sterke profiler på damesiden, som verdensener Maren Lundby. Jentene vet utmerket godt at hoppsportens mektige menn har hatt vanskelig for å akseptere mangfoldet i idretten. Anette Sagen presset fram en bevegelse som etter hvert har gjort det mulig for andre jenter å drive profesjonelt med hoppsport.

OL-mester Maren Lundby tok før VM-start et lite oppgjør med media og de mange forsteinete holdningene som regjerer, som vi også kjenner fra fotball og andre idretter. Uten media og sponsorer blir det naturligvis helt umulig å få reell likestilling. Her er markedet nokså nådeløst, enten det er penger eller prioriteringer som mangler.

Gårsdagens VM-medalje viste fram glade og bekymringsløse hoppjenter, som har hatt en vanskelig vinter med en lagvenninne som ble borte. De forsøker å gå videre og har taklet det hele på imponerende måte, inkludert intervjuer og en velkommen mediestorm. Midt opp i det hele ser vi en teamfølelse av sjeldent kaliber.

Anna Odine og familien valgte å dra sørover for å satse. Hoppmiljøet i Alta var i mange år bra, med gode fasiliteter i Altabakken. Der kunne de unge utvikle gode ferdigheter. I dag er det stille i bakken – og det var selvfølgelig nødvendig å oppsøke et større miljø og større anlegg. Av og til må man dra for å teste ut talente og sitt eget potensial. Vi krysser fingrene for videre innsats og framgang i bakken.