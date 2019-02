– Skygger for politisk innhold

leder

Det er slett ikke uvanlig at et valgår innledes med tøffe nominasjonsprosesser, men i Arbeiderpartiet er det i ferd med å skygge totalt for politisk virksomhet.

Mens strategiske finter og Giskes barbesøk okkuperer media og all politisk tankekraft nasjonalt, nærmer det seg finale for den endelige nominasjonen for Finnmark Ap. Her henger skuffelsen igjen etter regiondebatten, i så stor utstrekning at det sperrer helt for rasjonell dialog og konsensus om hvilke tillitsvalgte som egner seg for posisjoner.

Nå handler det tvert imot om hvem som egner seg best til å obstruere politiske prosesser, aller helst omkamper som skader partiets evne til å være en faktor i en viktig brytningstid, for eksempel knyttet til arbeidet i fellesnemnda. Nettstedet IFinnmark kunne nylig rapportere om at den unge Hammerfest-politikeren Tarjei Jensen Bech var under angrep, til tross for at han akkurat har fått nyttig erfaring som fylkesvaraordfører. Det er så man sliter med å tro at partiet vil seg selv så vondt.

Jensen stilte seg lojalt bak fylkestingsgruppa helt til tredje og siste runde i regionspørsmålet var avklart på Stortinget, før han klokelig nok valgte å se framover i tråd med flertallsvedtaket i styret. For de som kun stirrer bakover, er det problematisk å legge bak seg personstriden.

Samtidig er det overtydelig at Finnmark behøver dedikerte politikere som tenker både høyt og langsiktig i forhold til strukturelle utfordringer, blant annet knyttet til sårbar offentlig forvaltning. Rapporten som forrige uke ble presentert av NIVI analyse på oppdrag fra Fylkesmannen, var rett og slett skremmende. Ikke minst med tanke på at det i bunn og grunn var kommunenes egen selvangivelse som dannet grunnlag for rapporten og bekymringen.

Små kommuner sliter med å oppfylle helt sentrale tjenester og unngå lovbrudd, i så stor grad at det går ut over innbyggeres rettssikkerhet. Etter at sammenslåingsprosessene havarerte, må det letes med lys og lykte etter samarbeid over kommunegrensen, enten det er interkommunale foretak eller andre samarbeidsformer. Her trenger vi beslutningstakere som må løfte blikket fra nesetippen, av hensyn til befolkningen. For eksempel de som sitter nederst ved bordet.

Folketallsutviklingen ble presentert fra SSB sist fredag. Den viser at Finnmark taper kraftig terreng, også i store og mellomstore kommuner som har vært buffere for fraflytting. Det forsterker inntrykket av at politikerne som styrer Finnmark må ta steget videre fra primitivt maktspill og heller konsentrere seg om å forme politikken.

Videre ga regjeringen etter ti års papirmølle grønt lys for Nussir ASA, et industriprosekt som kan skape 3-400 arbeidsplasser, direkte og indirekte. Vi har oppfattet Finnmark Ap dithen at dette er et ønsket prosjekt, men de siste ukene har Kvalsund-ordføreren stått temmelig alene i stormen. Hvor er politikerne fra LO og fagbevegelsen, hvor er ordførerne i nabokommunene og hvor i all verden er Finnmark Ap? I mellomtiden kommer Finnmark Sp til dekket bord.