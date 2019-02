Arbeidsmiljøet på 113

leder

NRK-serien «113» har gitt oss et usminket og virkelighetsnært inntrykk av hverdagen til ambulansepersonell i nord. De er villige til å strekke seg langt for pasienter som trenger akutt hjelp i et «velvoksent» geografisk område, men vi må ikke stelle oss slik, at arbeidsmiljøet til de som passer på oss går for lut og kaldt vann.

Gjennom de første episodene har vi latt oss imponere, både av NRK, ambulansepersonell og pasientene som ser viktigheten av å fortelle sine historier. Tidligere Altaposten-journalist og regiansvarlig Helga Bones i NRK har sammen med sine kolleger på forbilledlig vis klart å presentere hvilke utfordringer og dilemmaer som oppstår, også nå liv står på spill.

I tillegg blir TV-seerne kjent med mennesker som må være helproffe og handlekraftige i møtet med mennesker i krise. Det handler om å balansere den integriteten og empatien som uvergelig vil være tilstede på en arbeidsplass, der man må yte sitt beste for medmennesker. Å være på denne knivseggen daglig krever sin mann og kvinne – noe vi vet man i Helse-Norge gjennomgående bestreber seg på.

Desto viktigere vil det være at arbeidsforhold og utstyr er topptrimmet til enhver tid. Det rimer dårlig med at Arbeidstilsynet nylig avslørte at helseforetaket systematisk nedorioriterer arbeidsmiljø, helse og sikkerhet for ambulansearbeidere. Slik kan det naturligvis ikke være, verken i det daglige når pulsen slår normalt, eller når det oppstår akutte situasjoner. Når de utsettes for vold, trusler og alvorlig smitte er det naturligvis helt uakseptabelt. Da hjelper det ikke at den enkelte medarbeider har et kall som gjør at de strekker seg langt utenfor det man kan forvente.

I Altas nabokommune Kvænangen kunne NRK fortelle at ambulansemedarbeidere var helt uten kjennskap til at en pasient var bærer av antibiotikaresistente bakterie. Det er temmelig opprørende og vi forstår det slik at dette er toppen av isfjellet etter at 108 av landets ambulansestasjoner har fått tilsynsbesøk. Verken i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten kan man leve med slike rutinebrudd.

Vi gjentar gjerne viktigheten av å spisse ressursbruken inn mot behandling i stedet for å sende kronisk syke pasienter på unødvendig reiseaktivitet, slik vi opplever i vår region. 25.000 mennesker i Alta-regionen er uten stedlig sykehus. Situasjonen bedres en smule med et nærsykehus, men uten stedlig akutt-tilbud er innbyggerne ekstremt avhengige av ambulansepersonell, i båt, bil eller fly.

Man blir stadig dyktigere på livredding i prehospitale tjenester, men for mange er tidsfaktoren kritisk. Det er derfor struktur og organisering er så avgjørende for pasienter og de som står på barrikadene for bedre tilbud. Blant de områdene vi ikke bør fire på, er rammebetingelsene til 113-medarbeiderne.