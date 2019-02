Klarer kommunene å levere?

leder

I skyggen av den betente debatten om sammenslåing av Troms og Finnmark, står primærkommunene overfor store utfordringer i samme område.

Det viser en rapport som er laget av NIVI analyse på oppdrag fra Fylkesmannen. Rapportene er bestilt som en oppspark til det første felles kommunemøtet som innledes kommende onsdag, men bør også være en viktig utgangspunkt for den tette dialogen som trengs mellom de som leverer tjenester og de som sørger for å kontrollere at det faktisk skjer.

Det er ofte stort fokus på om kommunene havner på Robek-lista og dermed får nødvendig hjelp til å skjøtte boet, men den virkelige jobben må gjøres av kommunepolitikerne. Hver eneste dag. Det handler i bunn og grunn om at innbyggerne i alle kommunene har krav på helt basale tjenester – og at man må være trygg på at så skjer.

Blant de store spørsmålene er om de som virkelig behøver hjelp, får det. Blant prøvesteinene finner vi omsorgstjenester og sosialtjenester, inkludert barnevern. I Finnmark er det kun Hammerfest og Kvalsund som formaliserer ekteskap, men vi ser at eksempelvis Kautokeino og Loppa får drahjelp fra Alta kommune på stadig flere området.

Det synes vi er klokt, akkurat som interkommunale samarbeid kan være en løsning. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig på lengre sikt – og da vil en ny runde med sammenslåingsdebatt tvinge seg fram. Akkurat som i debatten om sammenslåing av fylker, må det være innbyggernes behov for kvalitet i tjenestene som er avgjørende.

Mange små kommuner er sårbare og gir uttrykk for det, men det er selvfølgelig ingen automatikk i at de store yter best. Nylig fikk vi en statistikk som viste at Nordkapp var best i Finnmark på service til innbyggerne, så det handler i realiteten om å gjøre hjemmeleksa og være løsningsorientert når utfordringene kommer.

Mange av ordførerne og rådmennene som er intervjuet av NIVI analyse er bunn ærlige på utfordringene, for eksempel forgubbing, mangelfull rekruttering av fagfolk, sårbart næringsliv og dårlig infrastruktur, men velger også å se de positive mulighetene som faktisk finnes der de er. Mange har eksempelvis råstoffer på plass og potensial som nasjonale næringshager. Uten denne optimismen blir det umulig, men den egenskapen må ikke forveksles med å bagatellisere problemene når de oppstår. Det vil være et svik mot innbyggerne å skyve problemene foran seg, alternativt under teppet.

Den største frustrasjonen for mange kommuner er likevel de mange oppgavene som delegeres uten at pengene følger med. Fra nesten samtlige kommuner rapporteres det om ubalanse mellom kommunens lovpålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser. Her bør med andre ord statlige myndigheter være opptatt av å sikre bærekraft, uten å bruke dette som et virkemiddel for fremme sammenslåinger. Vi tror kommuner og fylkeskommuner vil nyte godt av lokal og regional styring, men det må henge tett sammen med de overføringene som faktisk kommer.