leder

I løpet av denne uka har Alta kulturskole slått på stortromma med en rekke imponerende forestillinger og konserter. I morgen er det grand finale for en 50-årsfeiring, som virkelig demonstrerer hvor sentral skolen er for trivsel, bolyst, kulturliv og rekruttering.

Vi benytter anledningen til å rose Alta kommune og ildsjelene, som allerede på 1960-tallet, skjønte hvor avgjørende det var med offentlig engasjement og medvirkning. I dag er det overtydelig for oss alle at kulturskolen har medvirket til imponerende bredde og mestring på mange plan. I kor og korps finner vi musikere og sangere som har hatt ankerfeste i kulturskolen – og det samme skjer på revyscenen, dansesalen, rockescenen, festivalene, eller hvor vi nå enn måtte befinne oss.

For eksempel på den klassiske scenen i Europa. Altas fabelaktige fiolinist Miriam Helms Ålien har i ulike sammenhenger fremhevet viktigheten av Alta kulturskole for sin egen utvikling. Nå tror vi Miriam kan underskrive på at timesvis med egentrening må til for å nå så høyt nivå, men vi trenger alle en fødselshjelper eller startmotor for å utvikle interesse og ambisjoner, en arena som byr opp til dans med våre talenter.

Samspillet mellom hjem, skole, kommune og organisasjonsliv står sentralet, inkludert proaktive kulturpolitikere som legger de rette rammebetingelsene for satsingen. Vi er overbevist om at de kronene som investeres på dette feltet betales tilbake i fullt monn, enten det er det ene eller andre budsjettet.

Tiden da kultur og idrett ble satt opp mot hverandre som to konkurrenter er forbi, i den forstand at våre ungdommer gjerne er på to eller flere arenaer samtidig. Hemmeligheten er å skape et mangfold, der unge mennesker uanstrengt finner sin hylle og kan utvikle sine ferdigheter i et trygt og godt miljø. Da kan de spille saksofon og fotball, selv om de i tenåringstiden gjerne møtter tidsklemma før eller siden. Sosialiseringen og evnen til å fungere i et kollektivt samspill vil de uansett ha med seg videre.

Behovet for inkludering gjør at det er viktig at inngangsbilletten for å være med er lavest mulig innenfor både idrett og kultur. Det er sårt hvis foreldrenes pengebok er avgjørende for hvem som kan delta. Nettopp derfor har det vært viktig med offentlig medvirkning, selv om både utstyr, medlemskap og kontingenter krever sitt. Anlegg må også være på plass – og vi håper kommunen etterhvert sørger for at Kuben utstråler den rette varmen for øving og mestring.

For de som ikke har fått med seg jubileumskonsertene, er det fullt mulig å gjeste altaposten.no. Gjennom hele uka har vi streamet begivenhetene, simpelthen fordi dette er en jubilant med en helt ekstraordinær betydning for lokalsamfunnet.

Gratulerer med de 50 første årene og lykke til videre!