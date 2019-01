– Det handler ikke om lokaliseringskamp, men en dyd av nødvendighet for å skaffe viktige fagfolk

leder

I dag var statsråd Iselin Nybø på plass for å åpne den etterlengtede sykepleierudanningen i Alta. Vi tror dette vil være et helt nødvendig grep for å skaffe nye sykepleiere til helsesatsingene i Finnmark, vel vitende om at situasjonen raskt kan bli prekær i nord.

Dagen i dag ble derfor en merkedag for Campus Alta. Håpet er nå at ledelsen ved universitetet ser hvor viktig det er å supplere utdanningen i Hammerfest med et tilbud i Alta. Da fristen gikk ut 16. oktober viste det seg at interessen var fantastisk, nok en gang. Prøveprosjektet for noen år siden var en gedigen suksess – og sist høst viste det seg at studiet hadde hele 286 søkere på 30 plasser. 224 hadde dette som førsteprioritet.

Vi må ha med oss at man nok en gang holder litt igjen, i den forstand at man satser på et fireårig samlingsbasert studieforløp, men kanskje det er dette som skal til for å skape nok trykk og mobilitet. Blant de viktigste parametrene blir videre om studentene blir med hele veien og at det skaffes nok praksisplasser. Her vil blant annet Alta nærsykehus bli et viktig tilskudd, i tillegg til at det kommer et nytt omsorgssenter og at Betania og Furuly nå har en viss forusigbarhet med sin intensjonsavtale med Alta kommune.

I tillegg er det naturligvis stor behov i andre kommuner og i hele regionen. Vi må heller ikke glemme gjennombruddet for samisk sykepleierutdanning som kom på tampen av 2018, som også innebærer språklig trygghet. Ikke bare i samiske kjerneområder, men også ved sykehus og andre institusjonener innenfor spesialisthelsetjenesten, enten det er i Hammerfest, Kirkenes, Karasjok eller Alta. Oppbyggingen av klinikkene vil gi stort behov. Tilbudet i Alta kommer ikke et sekund for tidlig, basert på at selve utdanningen tar fire år.

På toppen av det hele er det gitt klarsignal til en toårig helsesøsterutdanning i Alta, en masterutdanning som vil kunne imøtekomme det enorme behovet lokalt og regionalt. I sum vil Campus Alta dermed bli et viktig utdanningssenter for helsefag.

Vi håper at satsingen bærer frukter og at man innser viktigheten av desentraliserte studier i Alta. På sikt kan det også tenke seg at et sykepleierstudium i Alta blir et selvsagt innslag, parallelt med større bredde i tilbudet på spesialistnivå. Det handler ikke om lokaliseringskamp, men en dyd av nødvendighet for å skaffe viktige fagfolk. Da må også kvaliteten på studiet være god fra første stund.