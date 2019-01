Nå blir det nye runder med selvpisking

leder

Finnmark Arbeiderparti innleder valgåret med nye runder selvpisking og interne stridigheter, i stedet for å bruke tid og krefter på å sikre et best mulig omforent resultat for befolkningen gjennom fellesnemnda.

Neste uke venter svært viktige spørsmål for fellesnemnda i Vadsø, blant annet reglement, valg av medlemmer til ulike utvalg, organisering og kjøreregler for hvordan man kommer i havn med sammenslåing. Dette er spørsmål som krever politisk håndverk og evne til å jobbe sammen.

Istedet registrerer vi av nettstedet iFinnmark at åtte kommunepartier jobber for en omkamp om den inngåtte avtalen om sammenslåing, til tross for at den er knesatt i styret til Finnmark Arbeiderparti. Vi synes det er trist at Arbeiderpartiet på denne måten dyrker splittelsen i egne rekker og sannsynligvis løfter stridighetene inn i maktkampen om posisjoner. Det kan blant annet føre til at nominasjonen handler mer om sårene etter sammenslåingsdebatten enn hvem som er egnet til å vinne valget for partiet kommende høst.

Det er god grunn til å frykte at neste helgs årskonferanse i Hammerfest vil handle mer om allianser og omkamper enn politisk innhold i det forestående valget, noe som vil forsterke stridighetene. Finnmark Ap framstår mer og mer som en slagmark og mindre om et ansvarlig parti med respekt for de vedtak som fattes i Stortinget.

Gislene for en slik prosess er blant annet de ansatte i fylkeskommunen som må leve med formålsløs politisk håndgemeng. Videre har vi ikke inntrykk av at demonstrasjonslinja har noen form for støtte sentralt i partiet. Vi tror også opinionen begynner å gå trett av kranglingen, selv de mange som hadde et ønske om en selvstendig Finnmark fylkeskommune.

Vi mener politikerne i Finnmark bør innta en konstruktiv, men ikke ukritisk rolle i debattene som kommer, både i fellesnemnda og i det offentlige rom. Blant annet foregår det en debatt i Troms knyttet til om verdiene i Troms Kraft skal være medgift i det nye ekteskapet. Det vil ha stor betydning for hvilke muskler Troms og Finnmark fylkeskommune vil ha ut av startblokka i 2020.

Her må tilnærmingen være at både Troms og Finnmark fylkeskommune går inn med sine verdier, enten det er på bok, eierposter, råstoff eller immaterielle fellesskapsverdier. Så må vi satse på den aller viktigste ressursen, nemlig innbyggerne i det nye fylket. De får en dårlig start hvis det er mistillit og mistenkeliggjøring som skal være melodien.