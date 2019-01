– Troms og Finnmark fylkeskommune får en hånd på rattet

leder

Etter at regjeringserklæringen ble lagt fram i slutten av forrige uke, var det tilsynelatende en sjokkskadet og harmdirrende forsamling med politikere som lot seg provosere av forslaget om at Finnmarkssykehuset blir en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det er ingen grunn til å bli verken overrasket eller traumatisert av den nye regjeringens signaler.

Det er flere grunner til at denne setningen i regjeringserklæringen var jevngodt med å spasere gjennom åpne dører:

– For det første har statsministerpartiet Høyre lenge flagget en slik tilnærming. Tidligere ordfører Laila Davidsen og styremedlem Gunn Heidi Henriksen foreslo dette for årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre ved første og beste anledning og etter hvert har fylkespartiet adoptert denne løsningen høyt og tydelig. Da er det kanskje ikke veldig overraskende at Høyre sentralt lytter til de som er nærmest problemet.

– Helse Nord har forlengst oppfattet signalet om at en slik løsning kan være aktuell og styreleder Ansgar Gabrielsen var klar på at forslaget verken var uventet eller særlig ulogisk.

– Det pågår i øyeblikket en regionalisering, der Troms og Finnmark finner sammen om administrative oppgaver. Blant de som ønsker en slik utvikling er Venstre og KrF. I regjeringsforhandlingene har disse to tidligere støttepartiene sammen med Frp «lobbiert» for en bedre regional forankring, noe Altaposten har omtalt ved flere anledninger mens regjeringsforhandlingene pågikk. Rådet er ikke nødvendigvis å lese Altaposten jevnlig, men å ha antenner for hva andre partier faktisk mener. Blant annet når de er på vei inn i regjering.

– I Alta-regionen har både opinionen, pasienter og politikere gjennom flere år reagert på formålsløs mating av pasienter til Hammerfest sykehus, når behovet i realiteten har vært å komme seg raskest mulig til UNN. Det kan ikke være overraskende at arrogansen overfor pasienter og pårørende får konsekvenser. Evnen til å lukke ørene gjennom flere tiår har i realiteten framprovosert både Alta-modellen, ambulerende tjenester, spesialistpoliklinikken, nærsykehuset og etterhvert MR, CT og slagbehandling. I regjeringserklæringen blir det på nytt formulert en ambisjon om at «befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester» ved Klinikk Alta. Det kan tolkes som nye steg mot akuttbehandling og fødeavdeling, det vil si sykehus.

Vårt håp er at man videre vurderer en reform som vraker foretakssystemet – og inviterer politikerne tilbake til det bordet der man foretar prioriteringer, investeringer og helsepolitiske veivalg, slik blant annet legeforeningen påpeker.

En slik retrett kan også bety at politikerne i Troms og Finnmark fylkeskommune får en hånd på rattet og innflytelse overfor det viktigste samfunnsområdet.

Det som ikke kan regionaliseres er pasientenes nærhet til sykehustjenester som trengs i Finnmark, enten pasientene kommer fra Alta, Kautokeino, Gamvik eller Hammerfest. Når det blir livstruende, vil alle raskt dit hjelpen og kompetansen befinner seg. Da trenger vi de dyktige ambulansefolkene vi har i lufta, på havet og langs veiene, med best tenkelige biler, båter, fly og helikopter.