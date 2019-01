– Det er på tide å lytte til lærerne, og til dem som har levd et liv med ADHD

leder

Mange har nok opplevd å stå nærmest gråtkvalt og stolt bakerst i klasserommet på podens aller første skoledag. I klasserommet sitter et tyvetalls små hoder. Det kravler i klasserommet. Alle ben dingler, bakene sklir frem og tilbake på stolene, fingrene stryker over pultene og klør i de rufsete hårmankene. Mange har nok også spurt seg selv hvordan det vil gå; fra en barnehagetilværelse med timevis ute i aktiv lek, til timevis på en pinnestol. For de fleste går det bra, de sitter stille når de må. Og de rekker opp hånden før de skal snakke. Sånn er det slett ikke for alle.

Fredag fortalte Altaposten om 33 år gamle Stefan Ravn Strifeldt, som har vokst opp med ADHD. Han vet at man er født med det, men han er samtidig overbevist om at måten skolehverdagen er lagt opp nærmest satte fyr på sykdommen. Jo mer han måtte sitte stille, jo verre ble det. Jo mer han ble betraktet som en bråkmaker, jo mer ble han det. Dessverre opplevde han også lærere som betraktet han som hjerneskadet fordi han hadde diagnosen, MBD, forløperen til ADHD.

Han er langt ifra alene. Ifølge en artikkel publisert hos NRK i 2017 har antallet personer med ADHD økt fra 11.000 til 42.000 de siste ti årene, det viser seg også at det er flere gutter enn jenter med diagnosen. Mange får sentralstimulerende medisiner, som riktignok roer dem ned, men det har andre bivirkninger som oppleves svært negativt. Stefan beskrev sine tre år på medisiner som den verste tiden i hans liv. Ritalin og Conserta la et slør over han og hans kreative evner. Er det virkelig, slik at man skal medisinere barn for å få dem til å sitte stille?

Stefan har brukt nesten 33 år på å roe ned det han beskriver som et kaos innvendig. Uendelig med ideer og innfall, som i mange år resulterte i dårlige valg. I dag ser han at oppmerksomhet, aktivisering, fysisk aktivitet og rutiner var det som skulle til. Han er overbevisst om at ADHD ikke er en svakhet, men en styrke, om barnet får hjelp til å forvalte energien. En jobb som i aller høyeste grad tilhører foresatte, men også skoleverket. Får barnet utløp for den enorme mengden energi, mener han at man sitter igjen med en enorm læringskapasitet.

Det er samtidig ikke gitt at det er enkelt å være, i verste fall, fem år og begynne på skolen, selv uten en medfødt uro i kropp og sinn. Vi mener at en hverdag med tid til mer aktivitet vil gagne alle barn. Tenk deg selv en arbeidshverdag der noen tok tiden på deg når du skulle utføre arbeidsoppgavene dine, du måtte spørre om å få lov til å gå på do, du kunne ikke snakke med sidemannen og i hvert fall ikke ta deg to minutter fri fra stolen for å strekke på bena. Slik har faktisk barna dine det på skolen.

Lærerne har i årevis snakket om økt arbeidsmengde, større klasser og mindre tid til å følge opp hver enkelt elev, selv om de faktisk er pålagt å tilrettelegge. Hvorfor er det ingen som vil høre på de som faktisk står i det og som forteller i klartekst at de har for liten tid og at de ikke strekker til slik det er i dag? Hvorfor pålegges man å avslutte skoledagen for de minste 11.30 to dager i uken og 13.30 tre dager i uken? Man må skippe fysisk aktivitet, flere obligatoriske spisepauser, tilrettelagt undervisning og mer tid til hver enkelt elev for å sende dem til skolefritidsordningen.

Vi mener det er på tide å lytte til lærerne, og til dem som har levd et liv med ADHD.