– Selvfølgelig skal Betania være med

leder

Når det skal spares så mange millioner kroner i det kommunale driftsbudsjettet de nærmeste årene, er det ingen overraskelse at arbeidsgruppene tenker høyt og lenge på ulike alternativer.

Samtidig kan det være en fordel å dempe noen av de mange ballene som svever i lufta, blant annet for å unngå unødvendig usikkerhet og stressnivå innenfor de områdene man verken bør eller akter å skvise tjenester. I sommer var det utvilsomt høyst stressnivå. Da sirkulerte det «worst cases» og en reell fare for å gi en historisk viktig omsorgsinstitusjon fyken som samarbeidspartner, ikke minst etter at eksterne konsulenter hadde regnet på saken.

Det skapte betydelig harme i stiftelsen, blant annet basert på den innsatsen som er lagt ned i lokalsamfunnet og den kompetanse som er bygget opp gjennom mange tiår. I tillegg opplevde man i flere omganger at en ideell stiftelse nærmest ble betraktet som en kommersiell råtass, noe de fleste altaværinger vet ikke er i overensstemmelse med verdigrunnlaget. Det var like før utestemmen ble tatt i bruk blant svært så siviliserte ledere.

Vi mener Betania burde vært spart for denne runden, simpelthen fordi vi ikke har det minste tro på at politikerne ville skvise en så profesjonell og transparent samarbeidspartner. At det kommer en omstilling med fare for færre tjenester er så sin sak, men vi kan ikke se for oss omsorgs-Alta uten Betania. Derfor er vi glade for at ordfører Monica Nielsen og daglig leder Heidi Tangstad presentere en intensjonsavtale forleden.

Der ble det klart at de viderefører samarbeid innenfor helse- og omsorgstjenester i Alta kommune og at Betania tas ut av tiltakslista, for å behandles som en viktig selvstendig stemme og samarbeidspartner. Det er viktig å lytte til de erfaringene man har gjennom så mange år. Kanskje de til og med kan tilføre viktig kunnskap om både drift og rekruttering, et område som garantert blir en utfordring både i privat og offentlig regi.

Det er det like fornuftig å sette ned en arbeidsgruppe bestående av partssammensatte politiske representanter, administrasjonen i Alta kommune og Betania. Vi tror de sammen skal klare å definere rollen Betania skal ha, for eksempel Furuly sykehjem som har en meget høy stjerne. Det ville vært vondt og skapt store bølger hvis stiftelsen hadde blitt overkjørt i prosessen, slik det kunne se ut en periode.

Vi tror Alta omsorgssenter blir et viktig løft for Alta-samfunnet. Det gir stordriftsfordeler når man behøver betydelig større kapasitet, men dette må sannsynligvis kombineres med både styrkete hjemmebaserte tjenester og eksterne aktører. Kommunen forplikter seg derfor til at man ved framtidig behov for sykehjemsplasser benytter Furuly fremfor å bygge nytt. Uten Betania, er det sannsynlig at kommunen måtte gå igang med utvidelser før malingen var tørr på omsorgssenteret. Så håper vi at det er en omforent forståelse for dette i det videre arbeid.

Det betyr ikke at stiftelsen får noen form for hvilesteg. Både avtalen og fremtiden vil kreve omstilling og nytenkning, der man må spørre seg hvilke tjenester som eksakt blir etterspurt av innbyggerne, blant annet innenfor psykiatri der mange vil mene det har blitt et tomrom etter Jansnes. Hva kan Betania bidra med for å gjøre omsorgstilbudet i Alta enda bedre? Poenget er at dialog og involvering gi bedre svar på slike utfordringer.