– Porten til boligmarkedet er smalere enn noensinne

leder

Det er nok av økonomiske kostnader og «feller» for unge voksne som skal etablere seg i vekstsenteret og pressområdet Alta. I tillegg til at boligdrømmen er i ferd med å bli en blytung investering, viftes det med kredittkort i alle himmelretninger. Det er gode grunner til å sette seg ned med kalkulatoren, med is i magen og en rentebuffer på et par prosent.

Det er alltid forbundet med store investeringer når man skal realisere boligdrømmen og bygge et hjem for seg og sine, enten man bygger nytt eller vil inn på markedet som eier eller leietaker. Vi skal ikke dra fram den moralske pekefingeren. Boligdrømmen er både forståelig og naturlig, men det er ikke uten grunn at Altaposten har brukt spalteplass på pressede tomte- og boligpriser.

Da har vi også brukt tid og krefter på å se nærmere på hvilke mekanismer som spiller inn. I tillegg til at markedskreftene har sin egen dynamikk, er tilgangen på tomter avgjørende. I Alta har vi prisverdig nok politikere som har et uttalt ønske om å tilby kommunale tomter til selvkost og dermed spille en «sosial» rolle.

Når det så har skortet på gjennomføringsevnen det siste tiåret, tror vi det bidrar til å presse tomteprisene. I tillegg er det naturlig å drøfte rollen til Finnmarkseiendommen, vår alles grunneier som vi mener bør ha en proaktiv samfunnsrolle, nettopp for å skape bosetting og bidra til at de unge vil satse i eget fylke. Veldig ofte er det nettopp pressområdene som er attraktive for de som skal bygge og bo.

Vi registrer at porten inn i boligmarkedet i Alta er tøffere enn noensinne, spesielt for de som mangler egenkapital og heller ikke har foreldre som har forutsetninger for reise 15-prosenten som må ligge i bunnen. Mange har heller ikke hatt vilje eller evne til å spare i BSU. På den annen side mener vi at altaværingene er ekstremt flinke til å legge inn egeninnsats gjennom byggeprosessen.

Å reise et normalt bolighus under fire millioner kroner har blitt en utfordring. Hvis tomta da plutselig koster både en og to millioner kroner på toppen, begynner «reisen» å bli særdeles bratt for mange. En romslig garasje til bil og scooter hører gjerne med – og vi tror det er verdt å lytte til både namsmannen og NAV-sjefen i Alta når det gjelder både luksusfeller og fasadebygging. Det er lov å prioritere trygghet og bygge tilværelsen stein på stein, i stedet for å kaste seg inn i en galopperende kjøpefest som er vanskelig å reversere. «Veggen» kan bli umulig å forsere hvis rentene plutselig stiger, noe som kan være et ukjent fenomen for mange unge mennesker. De har ikke levd med boligrenter i størrelsesorden 10-15 prosent.

Livet består av mange selvstendige valg som vi må ta ansvar for selv, så ønsker vi alle politikere som skaper gode rammebetingelser, i form av barnehager, skoler, boligtomter, infrastruktur og offentlige tjenester innenfor eksempelvis helse og omsorg. I tillegg er det viktig med tilrettelegging for en offensiv næringspolitikk, som bidrar til lønnsomme bedrifter og trygge arbeidsplasser. Vekstsenteret Alta har på mange måter lyktes over hele fjøla, men må også ha evne til selvransakelse og debatt når «nøkkelen» til boligdrømmen også kan være porten til en kollektiv luksusfelle for våre unge.