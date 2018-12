Felles vei videre for Loppa

leder

I etterdønningene av tilsynssaken og oppsigelser fra to av tre leger i Loppa, har det oppstått uforsonlige konfliktlinjer, både politisk og blant folk flest. Vi tror nyttårsforsettet bør være å stelle i stand et folkemøte som peker framover og sikrer et akseptabelt tjenestetilbud.

I dette ligger det ikke en anmodning om å legge bak seg tilsynssaken før en opprydding er gjennomført. Det nytter ikke å plastre et sår som ikke er leget. Tilsynet avdekket etter vår oppfatning alvorlige strukturelle utfordringer for Loppa kommune, slik kommuneoverlegen påpekte i sin opprinnelige anmodning.

Den oppryddingen må gjennomføres av den politiske og administrative kommuneledelsen, uten noen form for snarveier. Det innebærer at man får en felles virkelighetsforståelse og realitetsorientering, der man først og fremst avblåser demoniseringen av de som sier ifra om problemer i lokalsamfunnet. Dernest sørger man for å følge opp de konkrete punktene fra Fylkesmannen i Agder.

Det er videre en fordel med omforent, tverrpolitisk plan for å bedre de forholdene Fylkesmannen har påpekt. Rutiner må må plass og organiseringen må gjennomgås, slik at det kontinuerlig kontakt mellom tjenesteledd og administrativ ledelse. Dernest må naturligvis politikerne melde seg på og ta det ansvaret de har påtatt seg. Det første målet må være å få alt på stell på sykehjemmet og sørge for at sykestueplassen er operativ.

Parallelt må det rekrutteres nytt nøkkelpersonell. Da er det fornuftig at man bruker den kompetansen og det kontaktnettet Paul Olav Røsbø har, som erfaren lege og leder i Finnmark legeforening. Han har også røttene godt plantet i kommunen og vil i likhet med kommuneoverlegen være innstilt på å finne gode løsninger for kommunen de forlater. Alle er obs på at det er en sårbar og vanskelig situasjon.

Alta kommune har vært på tilbudssiden for å hjelpe Loppa med ulike tjenester, selv om kommunesammenslåingen ble avvist med klar margin. Det mest fruktbare er gode samarbeidsmodeller, uten noen form for press. Desto viktigere bør det være for Loppa-politikerne og befolkningen å jobbe for å skape et best mulig tjenestetilbud på egen kjøl, for eksempel innenfor helse og omsorg. Det gjelder ikke minst for barnevern og basale tjenester for de som har det tøft i hverdagen.

Et oppbyggelig folkemøte i løpet av vinteren kan være en arena for å sveise sammen befolkningen og finne en felles vei videre. Det vil gavne alle om man klarte å legge bak seg personlige motsetninger.