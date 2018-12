Forsker på oppdrettslaksens betydning: – På tide med fakta

leder

Altaværingen Paal Arne Bjørn blir leder for et bredt anlagt forskningsprosjekt som skal se nærmere på hvordan oppdrett påvirker torskestammen i nord. Forhåpentligvis gir det et faktagrunnlag for å debattere, i stedet for «folkesporten» synsing, som gjerne bidrar til at dialog blir vanskeligere.

I går ble det kjent at Forskningsrådet bevilger 24 millioner kroner til å kartlegge situasjonen. Det har vært undersøkt en rekke ganger tidligere, det skal sies, men håpet er at man denne gangen kan få mer entydig viten om hvilke mekanismer som er i sving. I løpet av fem år skal renommerte Havforskningsinstituttet bruke 41 millioner kroner på forskningen, men i den store sammenhengen bør det være overkommelig for samfunnet.

Sannheten bør alle parter være opptatt av, ikke minst oppdrettsnæringa som til enhver tid må stå til regning for beskyldninger om at de setter igjen for store fotspor i naturen. Selv om man, blant annet i Alta, har gjorde gode forsøk på tettere dialog mellom villaksinteresser og havbruk, ligger det en spenning i lufta. Nettopp fordi det er så store verdier på spill. Både penger og immaterielle verdier.

I Alta er debatten spesielt betent, forståelig nok. Det handler om en nasjonal laksefjord, med verdens beste lakseelv og en unik laksestamme. Derfor er både interessentene og folk flest svært opptatt av problemstillingen. Det er også fjordfiskerne, som lenge har hevdet at torsken skyr oppdrett.

Samtidig er altså oppdrettsnæringen høyst tilstedeværende med tre oppdrettsselskaper, anlegg bygd på gründervirksomhet, som i dag drives av store konsern. Ringvirkningene er store, sist med 50 millioner kroner i uttelling fra havbruksfondet til Alta kommune. I spenningsfeltet mellom disse to erkjennelsene, ligger det påstander og krav om både lukkede anlegg og landbaserte anlegg.

Det er investeringer som også bør tuftes på mer viten, også om luseproblematikk, bruk av kjemikalier og betydningen for fjordens kondisjon. Havbruksnæringen bruker store summer på kontroll og overvåking, men må også forholde seg til den almenne bekymringen og omdømme.

Det handler også om at både oppdrettsnæringen og myndighetene vil øke produksjonen, samtidig som verden behøver matproduksjon.

Da må eksempelvis både landbruket og havbruket sikre seg tilfredsstillende kunnskap om sine fotavtrykk. Det kan dette prosjektet fra Havforskningsinstituttet og en rekke samarbeidspartnere bidra med de neste fem årene.