– Takk for showet!

leder

Den svenske rivalen Emil Jönsson Haag uttrykte det egentlig så klart og tydelig som det er mulig å komme for en svenske: – Petter er en jäkla stjärna, utbrøt han til Dagbladet.

Det har ligget i løypa en stund, bokstavlig talt. Petter Northug kutter langrenn på elitenivå og tiltrakk seg naturligvis enorm oppmerksomhet fra skiverden under sin mediemessige grand finale i formiddag. I hvert fall som toppløper og medaljegrossist.

Det var da heller ikke noe hurtigtog som gjestet NM i Alta sist vår. Petter er vel strengt tatt heller ikke konstruert for å subbe rundt i løypa som nummer 13 eller delta under helga Skandinaviske cup i Östersund. Det var han nok den første til å se.

Han er bygd for å spurte inn til gull og peke nese til konkurrentene (les svenskene), og fungerer nesten som antitesen til bildet av de beskjedne norske urløperne, som nærmest unnskyldte seg og trøstet svenskene etter målgang.

Northugs X-faktor har ikke sin make i skiverden. Det nærmeste vi kommer her på berget må være Øystein «Pølsa» Pettersen – og ute i verden er det vel bare alpinisten Alberto Tomba som har skutt fram brystkassa med like påfuglaktig stil. Gudene skal vite at den moderne ski- medieverden har trengt denne type fargeklatter i sporten – og det gir inntekter for langt flere enn Northug selv.

Når stjernene glitrer på himmelen, vil spotlighten treffe mange andre. Det er derfor så mange har skjønt verdien av humoren og ulvegliset. 13 VM-gull og to OL-gull er naturligvis en sentral del av historien, men den består også av verbalse punchlines, poker, fest og et image som står i grell kontrast til våre milslukere. Fallhøyden var stor da promilleturen endte i grøfta. Northug har vært en forundringspakke, på godt og vondt.

Vår egen Finn Hågen Krogh har fått æren av å bli sammenlignet med Northug, mest på grunn av den eksplosive muskulaturen og sine råtass-avslutninger når det gjelder. Finn Hågen er heller ingen treningsnarkoman av typen Sundby, men tar seg gjerne en scootertur eller tjenestegjør som midtbanespiller for Tverrelvdalen IL. Da de to sikret seg gull på teamsprinten i lag, var det nok mange som så likhetstrekkene.

Litt av poenget med Petter Northugs popularitet, er at denne «stjärnan» har åpnet dørene for hva en idrettsutøver kan være, så kompleks og interessant at det ikke helt passer inn i historien . Det gjør at vi har fått flere løpere utenfor A4-boksen i framtiden.

At Northug gråt en skvett under pressekonferansen, var om mulig like naturlig som gliset etter å ha knust svenskene. Når han takket familien for enorm støtte gjennom hele karrieren, var han verken større eller mindre enn andre av kjøtt og blod. De nærmeste betyr aller, aller mest ved veivalgene i livet. Takk for showet!