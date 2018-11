leder

Det er på høy tid at politiet skifter ut Twitter med et politioperativt system som kan styrke kommunikasjonen med media – og dermed sørge for at allmenheten får dekket sitt informasjonsbehov om det som skjer i samfunnet.

Det er ingen hemmelighet at mediene har vært misfornøyd med Twitter som kommunikasjonsform, både på grunn av ufullstendige meldinger og direkte fravær av informason knyttet til alvorlige forhold. Ett av eksemplene i Finnmark er Vadsø-drapet i år, der informasjonen uteble i lang tid. Det er eksempler på mangelfull respekt for medias samfunnsoppdrag – og kan bidra til å svekke legitimiteten til hele etaten. Ikke bare overfor media, men i samfunnet for øvrig.

Det betyr ikke at media ber om taushetsbelagt informasjon, som av politifaglige eller etterforskningsmessige årsaker ikke kan deles, men media må få vite at det har skjedd og dernest få tilgang på basal informasjon om hendelser, i tråd med den pressefriheten vi holder høyt her til lands. Her er det media og redaktørene som har ansvar for hva som publiseres, ikke operasjonssentralen. De må ha klare og transparente rutiner, uavhengig av hvem som betjener sentralen.

Det var naturligvis et langt steg i riktig retning da informasjonsflyten til media ble flyttet fra protokoller og telefonsamtaler en gang i døgnet, tilpasset papiraviser, til en digital informasjonskanal som skal melde fortløpende. Det er en selvfølge i en verden som ruller og går 24 timer i døgnet, men den må også være kombinert med god tilgjengelighet, slik at media har mulighet til både å informere, kontrollere og følge opp med flere spørsmål.

Vi tror Finnmark politidistrikt stort sett gjør sitt ytterste for å være på tilbudssiden, men det må følge ressurser med en slik reform. Politiet må være drillet på at dette er en del av jobben, ikke noe som tas på sparket når tiden tillater det. Det kan ha motsatt effekt, nemlig at rykter og feilkilder oppstår i samfunnet. Det må være i alles interesse at korrekt og sannferdig informasjon kommer ut i redaktørstyrte medier.

En systematisk undersøkelse av hva norske journalister mener om politiets bruk av Twitter som kommunikasjonskanal, felte en nådeløs dom over praksisen. Over halvparten av respondentene mente at kommunikasjonen var blitt dårligere etter at politiet tok sosiale medier i bruk.

Vi har inntrykk av at bruken av Twitter ble en lettvint løsning i forbindelse med innføringen av nødnettet for syv år siden. Vi tror tiden er inne for å finne en god, permanent ordning, slik Politidirektoratet nå bebuder. Vi håper videre at man ser nærmere på en kortsiktig erstatning i påvente av en ordning som fungerer for alle parter.