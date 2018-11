Fra fart og spenst til utholdenhet

leder

Altas næringsliv bykser videre på gaselle-statistikken, med spenst som får hardkokte analytikere til å nikke anerkjennende. Det viktigste er at denne uredde satsingen transformeres til utholdenhet, varige arbeidsplasser og nye ringvirkninger.

Vi får leve med at finnmarkinger røyker mest og spiser minst gulrøtter. Det kan vi gjøre noe med, men det er lettere sagt enn gjort å avle opp sultne «gaseller» på løpende bånd. Den årvisse oversikten fra Dagens Næringsliv gir et annet bilde av næringslivet i nord enn de stereotypier man elsker å tvære på innenfor ring 3. Statistikken viser at vi ikke er redde for hardt arbeid, fra sekund 1 når både egenkaptal og bankens risiko settes i spill.

At Alta denne gangen flesker til med 21 gaseller er rett og slett imponerende. Det viser at mange setter ut av startblokka med dødsforakt, klare til å skape vekst og utvikling. De såkalte gasellene måles riktignok på utgangshastigheten og rask vekst, men det må sies å være en stor fordel også når man har en lengre horisont også. Vår erfaringen er at mange av bedriftene på lista legger en godt grunnlag for å vokse videre, gjerne i et tilpasset tempo etter hvert.

Vi kan ikke annet enn å gjenta maset: Bygg- og anleggsnæringa i Alta har en unik evne til å prestere, selv når konjunkturene svinger hemningsløst. De fleste tilpasser seg, ser ut av Alta og fylket for å finne en løsninger når bølgedalen blir ubehagelig dyp. Heller ikke i Alta er det mulig å bygge konstant. Det vil svinge, blant annet basert på behov og etterspørsel. Det forutsigbare er naturligvis å foretrekke, med god og stabil tilgang på tomter og prosjekter i privat og offentlig regi, men vi påvirkes også av globale trender. Ekportrettede næringer som fiskeri og havbruk befinner seg ikke i et vakuum, men er direkte påvirket av hva man putter i seg andre steder i verden. Det er da tilpasningsevnen må være der.

I så måte er vi imponert av mange av de som befinner seg på lista, enten det er Habib på Lille Kjøkken som antakeligvis metter mange av arbeidsmaurene i gasellebedriftene, eller Trasti & Trine som sakte, men sikkert bygger opp en varemerke på det vi mener er internasjonalt nivå. Kvalitet kommer ikke over natta, men handler om knallhardt arbeid gjennom mange år med lokale råvarer og sunne verdier. Ingenting kommer av seg selv. Det vet de som skal sertifisere bedriften, enten for å skape opplevelser eller for å produsere topp kvalitet.

Det finnes sjelden noe snarvei, i hvert fall hvis man skal skape over tid. Kanskje vi kan bli enda flinkere til å samarbeide og dyrke framgangen. Med så mange gaseller som trekker i samme retning, blir det voldsomt med hestekrefter. Og det har man peiling på i Alta....