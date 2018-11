Luft under vingene

leder

Etter krisetider og tøffe medieoppslag har Babcock Scandinavian Air Ambulance (SAA) tatt rev i seilene og forsikrer at de holder «rutetidene» fram mot 1. juli 2019. Det er ikke så verst bare det i lufttrafikken.

Så lenge det er anbudsprosesser, må vi regne med skifte av operatører. Det må alle regne med, selv om de er aldri så husvarme i kontraktene etter flere tiårs drift. Anbudskonkurranser kan være skjerpende, men forutsetningen er at anbyderne har likt konkurransegrunnlag og er stilt overfor klare krav til både bemanning og utstyr.

Underliggende finnes det også et spørsmål om lønn, pensjon og andre rettigheter, som gjør at temperaturen ofte blir kokvarm på kort tid. Etter vår mening kan virksomhetsoverdragelse være et godt redskap for å sikre at blant annet lokal kompetanse blir med videre, enten er det er på Lopphavet eller i luftrommet over værharde Finnmark.

I bunnen må det samtidig ligge en erkjennelse av at kvaliteten på ambulanseberedskapen ikke skal reduseres – og for oss i Finnmark handler det både om reaksjonstid og nærhet til baser og vedlikehold. Babcock var nok ikke skodd for å møte så heftige, kritiske røster og dagens driftsoperatør vant på sett og vis opinionen. De fikk det enkelt, når det blant annet ble kjent at det var aktuelt å flytte vedlikeholdsbasen til Sverige.

Vi er glade for at dialogen nå er gjenopprettet og at mange av flygerne og personellet er i fri flyt over til den nye operatøren. Her har man temmelig sikkert gitt og tatt, slik forhandlinger skal være. Babcock får blant annet skryt fra Bjørn Bjerkan, en av de som virkelig vet hva som kreves for å drive ansvarlig ambulansedrift i Finnmark. Det gjør at vi beholder nattesøvnen på vegne av innbyggerne, som ofte er helt avhengige av luftambulansen for å komme raskt nok fram når akutt sykdom oppstår.

Vi er slett ikke sikker på at det hadde blitt på denne måten uten kritiske medieoppslag og fisking i rørt vann, slik vi også ser i forbindelse med båtambulansen i Vest-Finnmark. Der har man rett og slett bestemt seg for å starte med blanke ark, slik at materiell og kompetanse er tilpasset forholdene i Finnmark. Uten bølger i offentligheten, bokstavlig talt, tror vi innbyggerne fort hadde sittet tilbake med mangel på trygghet.

Det gjelder også for flyambulansen, der Altaposten allerede i februar kunne fortelle om bemanningskrisen som var i ferd med å utarte seg. Ingenting er bedre enn at kursen er justert og at kontraktsvinneren nå påser at brikkene faller på plass. Det forhindrer ikke at Babcock som alle andre blir sett i kortene når de skal gjennomføre overtakelsen på ansvarlig vis. At de har 93 av 98 piloter med seg over og satser på oppgraderte fly og utstyr lover det beste, Den tekniske basen havner ikke i Sverige, men blir fordelt på de ulike basene, noe vi mener er fornuftig.