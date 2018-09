Lokal velferdsteknologi – et varmerere samfunn

leder

Alta kommune har sammen med 10 andre finnmarkskommuner bestemt seg for å kjøpe velferdsteknologi fra Serit Eltele AS. Finnmarksbedriften, med hovedsete i Alta, skal blant annet levere smartutstyr og sensorer koblet opp mot internett. Smartløsningene skal bli en del av eldreomsorgen i Alta, og også tas i bruk overfor pasienter som er skrevet ut fra sykehus for å bli tatt over av kommunehelsetjenesten. Veldferdsteknologien kan bety flerfoldige millioner kroner i netto innsparing på kommunenes pleie- og omsorgsbudsjetter. Enda viktigere er at bruk av veldferdsteknologien vil åpne for at flere kan bo og leve trygt hjemme i stedet for på en institusjon.

Alta kommune har i en storebror-rolle i Finnmark påtatt seg å koordinere og styre anbudsprosessen. Kommunens fagfolk vil ferdigstille kontraktene for de ulike kommune. Avhengig av hva kommunene bestiller og implementerer vil kontrakten med Serit Eltele ha en verdi fra 50 til 150 millioner kroner, anslår selskapet selv.

Fremtidens utfordringer begrenses ikke av kommunegrenser. Skal vi styrke vår evne til å håndtere de store samfunnsendringene, må kommunene jobbe sammen. Vi må «stjele» de gode ideene fra hverandre og dele dem videre. At Alta kommune gjennom en stadig sterkere posisjon som kompetanse- og utdanningssenter for helsefag, deler kunnskap og drar med seg nabokommuner er både naturlig og riktig.

Kritikerne vil hevde at vi ved å utnytte de mulighetene teknologien gir vil bevege oss fra et samfunn der omsorg og pleie gis med varme hender, og erstattes av teknologi. Mange har et bilde av eldre som passive mottakere, som nå skal påtvinges en kald teknologi som erstatning for disse varme hendene. Ordtaket forandring fryder er kanskje det mest misvisende ordtaket som finnes. Faktum er at vi ikke kan fordra forandring. Derfor blir det enormt viktig å selge inn til eldre og andre brukergrupper at vi skal utnytte de mulighetene teknologien gir, ikke med et hovedmål om spare penger, men for å øke selvstendighet og egenverd, samt å avlaste hjelpeapparatet. Samtidig er det viktig å tenke på at teknologien også medfører en utfordring for personvernet. Derfor må dette balanseres slik at både personvern og hjelpebehov blir ivaretatt.

Ved å erstatte sykehjemsplasser med nye måter å bo og leve på kan pleie og omsorg gis på et lavere nivå i omsorgstrappa, og med det spare hundretusener i året per pasient/eldre. Vi er av den formening at teknologien gir brukergruppene personlig gevinst ved at flere innbyggere får leve frie og selvstendige liv, samtidig som de føler trygghet, mestring og fellesskap. Men teknologien må tas i bruk på de eldre brukernes egne premisser.

I media har vi det siste året stadig blitt minnet på at mange kommuner, innbefattet Alta, ikke har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Med en fremtidsrettet bruk av velferdsteknologi vil alternativet til en sykestueplass være at disse pasientene kan bli ivaretatt fullt ut med hjemmebaserte løsninger. Det er derfor all grunn til å sprette champagnen i alle de 11 kommunene som har kjøpt seg veldferdsteknologi fra Serit Eltele.