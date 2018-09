Hvilke verdier velger SV?

leder

Nyheten om at Tommy Berg har gitt Alta SV beskjed om at han ikke vil gå for nominasjon på SV-lista ved kommunevalget 2019, gjør at Alta SV blir nødt til å finne ut hvilket ben partiet skal stå på. Det er de neste ukene verdier og strategi vil bli lagt for hva partiet skal fronte inn i valgkampen.

Berg har gjennom sine fire perioder i kommunestyret vært en særdeles klar stemme, også når partikameratene i Finnmark har forsøkt å hysje han ned. Det har han kunnet fordi trekløveret som har pekt ut Alta SVs politikk, Berg selv, Otto Aas og Anita Håkegård Pedersen, har vært samstemte og så tunge i partiet at de mer eller mindre alene har kunnet meisle ut strategi og standpunkt. Mye tyder nå på at flere i lokalpartiet ønsker å forme partiets politikk. Dermed kan kampen for en politikk som bringer tomte- og husprisene ned i stedet for opp, få en mindre sentral rolle. Sett utenfra blir det også spennende å se om Alta SV forblir like kompromissløs i kravet om at 25.000 innbyggere i Alta-regionen har krav på akuttilbud og fødeavdeling.

Bak trekløveret som har vært Alta SV utad er det flere som vil vekk fra folkekravet om sykehus i form av akuttilbud og fødeavdeling, mye for å avslutte kampen mot Finnmark SV. Otto Aas, som har vært kanskje kommunestyrets tydeligste stemme på at Alta kommune må inn i en mer aktiv rolle som tilrettelegger for kommunale boligtomter til selvkostpris, kan være på vei ut. Ryktene forteller at han teller på knappene, og Altaposten vet at det internt i partiet er de som mener Aas har vært for dominant og egenrådig.

Boligpolitikken blir ventelig en av topp tre-saker i den kommende valgkampen, og uten Aas vil partiets troverdighet i dette særdeles viktige saksområdet være klart svekket. Anita Håkegård Pedersen er utvilsomt partiets toppkandidat, om hun selv vil. Som varaordfører har hun vært nødt til å legge seg tett på Ap i viktige saker, blant annet i spørsmålet om hvor aktiv Alta kommune skal være i boligpolitikken. Her har ordførerpartiet ikke vist politisk vilje til satsing, og dermed står det også svært dårlig til med resultatene etter tre års styre.

Tommy Berg har ved tidlig å si at han er uaktuell for lista gitt Alta SV en tenkepause. De neste månedene, og den kommende nominasjonen, vil vise hvilket SV velgerne i Alta vil fristes med. Erfaringene fra siste valg viser at SV er langt viktigere for hvem som blir Altas neste ordfører enn partiets størrelse skulle tilsi. Derfor er også spenningen stor i Ap hvem SV vil sette til å fylle tomrommet etter Tommy Berg. Ap har selv allerede pekt ut Monica Nielsen og Ole Steinar Østlyngen som henholdvis ordfører- og varaordførerkandidat.

På borgerlig side er nominasjonen i Frp rimelig avgjort med hensyn tiltoppkandidaten, selv om nominasjonsmøtet først avholdes i november. Her har Ronny Berg kommet fra statssekretærposten i fiskeridepartementet med en klar ambisjon om å bli Altas neste ordfører. I Høyre er det tenkepause etter at en rekke sentrale politikere er tapt på grunn av manglende støtte fra partiet sentralt for utvikling av helsetilbudene i Alta. Tipsene er at Bjørn Roald Mikkelsen kommer til å toppe Høyre-lista, men vil få en særdeles vanskelig oppgave fordi Høyre synes å ligge med brukket rygg i Alta.