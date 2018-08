– Kampen for helsetjenester går videre

leder

Bør vi kunne glede oss over at Alta helsesenter oppgraderes til et nærsykehus, samtidig som det jobbes videre med spesialiserte tjenester og sykehusfunksjoner i Alta? Vi er tilhenger av å ha minst to tanker i hodet samtidig, også i helsespørsmål.

Det innebærer at de som hyller Altamodellen og en trinnvis utvikling av helsetilbudet i mer enn 40 år, har god grunn til å hylle strateger som Kvamme og Haga. Alternativet til å jobbe langsiktig og tåmodig, ville vært den totale stillstand, i en situasjon der folketallet økte betydelig. At tempoet har vært for lavt er vi alle enige i, noe som har synliggjort for all verden hvor ekstremt viktig ambulansetilbudet er ved Altabasen, spesielt når det kreves traumebehandling i Tromsø. Her må vi være totalt kompromissløs i kravene.

Alta nærsykehus bør møtes med glede, vel vitende om at her kommer tjenester som er ekstremt viktig for Altas befolkning. 80 prosent av spesialiserte tjenester kan fås i Alta, noe som betyr mye for blant annet kronisk syke. I tillegg vil ett av de viktigste kravene, mindre reisetid og mer tjenester, bli innfridd med utvidelsen som er godt i gang. Vi må også huske på at Alta i bunn og grunn får et sykehus for psykiatrien, noe vi alle har en tendens til å glemme.

Betyr det at Altas tverrpolitiske arbeid for bedre akuttjenester og fødetilbud bør slakkes? Selvfølgelig ikke. Det er legitimt og klokt av både politikere og innbyggere å jobbe ufortrødent videre, blant annet basert på at Alta fortsetter å vokse. Behovet for sykehustilbud vil øke de neste tiårene – og denne utviklingen må Altas politikere ta på alvor.Da må det jobbes innenfor hele spekteret for å skape optimal trygghet for hele regionen. Fokuset på Pasientreiser, ambulansebytte, indremedisin, røntgentjenester, raskeste vei til UNN etc, må være der hele veien.

100-årsjubilanten Nationen hadde prisverdig invitert til en helsedebatt på Alta bibliotek i går kveld. Regiondebatten skaper nok mer følelser akkurat nå, men vi mener det er viktig å holde trykket på helsedebatten, selv om det går i bølger. Legeforeningens Paul Olav Røsbø og kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo hadde påtatt seg oppgaven med å være upopulær i Alta-målestokk, det er en ærlig sak. Men samtidig må man fra legehold innrømme ordførere som Monica Nielsen og Johan Vasara en suveren rett til å argumentere for sine innbyggere og deres ve og vel. Vi fikk klar tale fra begge to. Kampen for helsetjenester går videre, kompromissløst og utålmodig. Med mandat fra innbyggerne.