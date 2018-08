– Kanskje nye medlemmer vil banke på døra

leder

KrF sliter med oppslutninga, men partiet er ikke mindre enn at de har en nøkkelrolle når det gjelder både regionreformen og andre saker der regjeringen er under press. På toppen av det hele er partiets egen sjel i kontinuerlig «vippeposisjon», mellom konservative krefter og de som vil modernisere partiet.

Det har brutt ut en aldri så liten panikkreaksjon i partiet etter at prest og familiepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold viet et lesbisk par. Det har visstnok skapt sterke reaksjoner i eget parti og nærmere 200 medlemmer har forlatt det gode selskap. Vi får nesten en følelse av at partiet har spolt tilbake til tiden da svarthvit-tv'n enda var en trygg havn.

For et parti som befinner seg snublende nær sperregrensen, behøver det nødvendigvis ikke være en katastrofe at båten rugger en smule i brakkvannet.

På veien mot 2018 bør KrF kunne leve med en aldri så liten medlemsflukt. Det er ikke sikkert at partiets potensielle kjernevelgere er så reaksjonære som alle tror.

Kanskje det til og med er motsatt, at eksempelvis unge velgere ikke kan identifisere seg med et parti som ikke harmonerer med den virkeligheten de befinner seg i, for eksempel at det er en fordel at homofile også søker forpliktende rammer for sin egen hverdag. Begrepet folkeparti er også svært utsatt, hvis partiprogrammet vipper i konservativ retning.

Splittelsen i KrF har dukket opp med jevne mellomrom, enten det er kvinnelige prester eller partnerskapslov som har skapt gnisninger. Da er det ekstra viktig at leder Knut Arild Hareide og ledelsen er overtydelig på hvor KrF egentlig vil, selv om det kan skake deler av velgermassen. I den politiske verden finnes det også en havn for dem som er skuffet over KrF, nemlig De Kristne. Det kan hende at samvittigheten blir bedre i begge leire.

Så kan det tenkes at det finnes dem som vil banke på døra når KrF blir enige med seg selv. I så måte bør ikke KrF-ledelsen miste fatningen over at Bekkevold utfordrer partiprogrammet. Der står det at «KrF vil løfte fram ekteskapet mellom 1 mann og 1 kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst.»

Det er samtidig på tide at partiet ser nærmere på andre ledd: «KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne».

Å anerkjenne og respektere andre mennesker er sjelden den store offeret. Den virkelige prøvelsen vil være om man skal invitere dem inn i varmen på likeverdig grunnlag.