Vekstvinner og motor

leder

Alta har sneket seg inn blant de 50 beste i NHOs måling av kommunene her til lands og befester dermed sin posisjon som vekstvinner og kraftsenter i nord.

Det har ikke kommet av seg selv, men handler om et fremoverlent næringsliv i et mangfold av bransjer. Bygge- og anleggsbransjen har scoret høyt på indikatorene over mange år – og da handler det ikke bare om de mest synlige bedriftene. Ringvirkningene mater en hel underskog av bedrifter som ser og har sett mulighetene.

Vi tror en viktig del av oppskriften er å skape stor bredde, en egenskap som gjør at man også blir mindre sårbar i dårlige tider. Blir man for avhengig av enkeltbransjer, vil man lett merke nasjonale og internasjonale svingninger, slik vi så med Stavanger da oljeprisen stupte. For Finnmarks petroleumsprovins Hammerfest gjelder det å bruke de gode tidene til å skape denne bredden og en mer robust plattform.

Vi synes det er gledelig at Hammerfest avanserer på lista, simpelthen fordi Finnmark trenger attraktive vekstsentre, som har mulighet og størrelse til å huse spennende arbeidsplasser. Det gjør at ungdom kommer hjem etter utdanning og kan motvirke den fraflyttingen vi har i de aller fleste kommunene. Vi er enige i at næringslivet i Alta og Hammerfest kan jobbe tettere, uavhengig av om man har ulike meninger om samferdsel og helse.

I denne sammenhengen kan det være viktig å bemerke at vekst ikke er det eneste saliggjørende når vi skal vurdere hvor og hvordan folk har det. I debatten om regionreformen har mange trukket fram nettopp dette for å synliggjøre at Finnmarks kvaliteter er så mye mer enn «robusthet». Det er verdier vi skal hegne om. Bolyst og trivsel er naturligvis mer enn pengestrømmer.

Smaler vi det inn til NHOs nærings-NM er det imidlertid viktig at Finnmark ikke sovner hen når det gjelder verdiskapning, innovasjon, utdanning, kompetanse og infrastruktur. Det ville være naivt å lene seg til gjerdestolpen, simpelthen fordi kampen pågår kontinuerlig. Mangel på endringsvilje er oppskriften på å bli hengende etter.

Samtidig er det viktig at man hele tiden ser sammenhengen mellom kondisjonen på næringsaktivitet og det servicetilbudet som er mulig å opprettholde. Fortsetter fraflyttingen i mange av småkommunene er det rett og slett umulig å holde skoler åpne og fullverdig helse- og omsorgstilbud i gang. Da vil det ikke lengre være valgfritt om kommuner skal slås sammen.