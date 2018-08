– Pinlig fravær

leder

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik akter ikke å møte statsråd Monica Mæland om sammenslåingen av Troms og Finnmark på mandag. Det er pinlig furting i en fastlåst situasjon, der man framfor alt trenger politikere som ønsker dialog eller meningsbrytning ansikt til ansikt.

Det hadde tatt seg ut om politikerne begynte å droppe møter fordi de var misfornøyde med agenda og møteinnkalling. At en minister innkaller til et møte basert på hva Stortinget har vedtatt er vel det nærmeste man kommer å slå opp åpne dører, så ville det naturligvis være helt opp til fylkesordføreren å protestere mot både agenda, problemstilling og Mælands tilnærming til saken.

Med denne strategien blir Finnmarks strutsetilværelse videreført på ubestemt tid, begrunnet med at innbyggerne har sagt nei til sammeslåing. Spørsmålet er om innbyggerne gjennom en rådgivende folkeavstemning virkelig har sagt ja til at Finnmarks ledende politikere skal gå i hi, av frykt for å bli betraktet som nyttige idioter. Hvis man mener at sammenslåing av to fylkeskommuner er så katestrofal, bør ryggraden være såpass intakt at man stiller opp for å møte statsråd og Troms Fylkeskommune. Om ikke annet for å slå neven i bordet.

Møtet hadde gitt en ekstra anledning til å fritte ut statsråden om hvilke tjenester og oppgaver man mener Finnmark kan håndtere. Etter vår mening må det være i alles interesse å utfordre myndighetene på dette fortløpende, selv om det kommer en klargjøring i midten av oktober. Å ha innsikt i prosessene og være politisk tilstedeværende er en del av det politiske mandatet, som blant annet gir bedre beslutningsgrunnlag. For noen uker siden dro Alta-politikerne til Oslo for å legge fram sine synspunkter og lytte til statsråden, nettopp for være oppdatert. Da vanket det utrolig nok kjeft for at man ikke sitter stille.

Uansett hvor uenig og fastlåst situasjonen måtte fortone seg, er det alltid et poeng å møtes rundt samme bord for å drøfte saken konstruktivt. Det er ingen som blir bakbundet og instruert til å mene verken det ene eller det andre.

Vi er langt på vei enig i at prosessen burde vært bedre, ikke minst når det gjelder løftene om regionale, desentraliserte tjenester. Det har skapt grobunn for usikkerhet. Vi har heller ikke sans for pekefingermentalitet og trusler om å sette Finnmark under administrasjon. Det gir varige sår, i stedet for at man rent faktisk klarer å kommunisere ut at reformen er nødvendig for å styrke kvalitet og opprettholde tjenester. Folketallene tyder på at dagens struktur er selve oppskriften på fraflytting.

I tillegg må noen ha glemt at eierskapet til reformen ligger hos regjeringens støttespillere i KrF og Venstre – og at Ap langt på vei satte hele prosessen i gang og åpnet for tvang. Det ensidige kjøret mot en statsråd som skal iverksette Stortingets vedtak blir merkelig, all den tid Høyres primære ønske er å styrke kommunene og fjerne det regionale leddet. Å vegre seg mot alt av endringer, kan være en strategisk lissepasning til de som vil gå hardere til verks.