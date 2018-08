– Vi går mot en spennende valgkamp

leder

Det blir kamp om de helrøde velgerne ved kommunevalget i Alta i 2019. Rødt stiller liste, noe som gir velgerne på venstresiden flere alternativ. Det er et gode for demokratiet at Frp med sin over 30 prosent i Alta ved siste valg blir møtt av en radikal motstemme helt ute på motsatt side av politikken.

Partiet Rødt er rent formelt ungt, men med forløperne med Rød Valgalianse og AKP-ml, er den demokratiske arven lite å skrive hjem om. Det handler om nesegrus beundring og moralsk støtte til despoter som Stalin, folkeundertrykkere i Kina og Pol Pot som massakrerte deler av befolkningen i Kambodsja på 70-tallet. Det er historie, og i riks- og lokalpolitikken har partiet på ytterste venstre fløy vært langt mer demokratisk orientert.

De radikale politikerne på ytterste venstre fløy har ikke aspirert til mange, men fikk Erling Folkvord inn på Stortinget på 90-tallet, og ved siste valg Bjørnar Moxnes. Lokalt var Øystein Røsland lenge enn svært viktig motstemme til de mer etablerte og tradisjonelle partiene. Ved neste kommunevalg kan det igjen bli gjensyn med et parti på ytterste venstre flanke. Rødt kommer etter alle solemerker til å stille liste i Alta.

Det mener Altaposten er et gode for lokaldemokratiet. I dag er hele venstre-siden i kommunestyret samlet i politisk ledelse. Svært mange avgjørelser blir dermed fattet på medlemsmøte i Ap, eller på lukkede gruppemøter i posisjonsgruppen. Dersom Rødt kommer inn i kommunestyret er det ikke gitt at de vil stille seg utenfor en eventuell rød politisk ledelse, dersom valgresultatet skulle tilsi det. Rødt er eksempelvis en del av byrådet i Oslo. Oddsen for at Rødt vil bli invitert inn i varmen i en eventuell rød-grønn konstellasjon er imidlertid høy fordi det opplagt vil representere styringsutfordringer. Om Rødt vil takke ja, om de skulle få en slik invitasjon, er også helt åpent.

Derfor er sjansen svært stor for at Rødt, dersom de kommer inn i kommunestyret, vil ha en fri posisjon. Med det kan de drive radikal opposisjonspolitikk, enten det er mot et rødt eller blått styre. Det første hinderet Rødt må over er å bli representert i kommunestyret. Det vil i stor grad avhenge av hvem som kommer til å toppe lista.

Uansett vil Rødt i Alta ha drahjelp av partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes som har stor tillit langt utenfor egne partirekker. Han er en god kommunikator, oppfattes å være uredd, men også saklig og reflektert. Det holder ikke til suksess for Rødt i Alta, men kan med ei god liste hente velgere fra hele venstresiden og i fagbevegelsen.

Med lister fra både Rødt og Helsepartiet, som også jobber for å bli velgeralternativ i Alta, går vi mot en spennende valgkamp. Den vil vi sannsynlig se starten på allerede når kommunestyret samles til sitt første møte etter sommerferien.