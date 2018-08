Den viktige «bufferen»

leder

Både bygge- og anleggsbransjen i Alta er vant til omskiftelige tider. Skal man være med i denne ubarmhjertige «gamet» over mange år, handler det om å skaffe seg en buffer gjennom egenkapital og ordrereserver.

Det kan være ekstremt fristende å ta ut både utbytte og investere for raskt i både utstyr og firmabiler, men det har vist seg at brorparten av Altas entreprenører har is i magen, i den forstand at de områr seg raskt etter en suksess. Tålmodighet kan være like fornuftig som «å regne seg til fant» for å sikre ordrer. Den tøffe konkurransen er bra, men kan også gjøre det vanskelig å finne et bærekraftig nivå.

I byggebransjen har det skjedd og skjer mye, blant annet på grunn av flere store prosjekter. Det gjelder både offentlige satsinger som Alta videregående skole, nærsykehuset og omsorgssenteret, men det handler også om omfangsrike leilighetsbygg og byggingen av boliger i tilgjengelige arealer. I sentrum ruver kranene, mens det er på grensen til utrolig å se hvor mange boliger som reises, blant annet i Saga. Og mer skal det bli, både eneboliger og konsentrert bebyggelse.

Det er imidlertid når oppdragene er mange og lønnsomme, at det kan være fornuftig å bygge opp buffere, slik firmaet Geir Svendsen AS gjør etter en kremår som 2017. Et resultat på over ti millioner kroner kunne gitt bonanza, men prosjektleder for leilighetene på elvekanten på Kronstad, maner til moderasjon og prioritering av de ansatte. Det handler nemlig også om sysselsetting og stabil arbeidskraft. Det kommer ikke av seg selv. I tillegg har mange bedrifter vært flinke til å se mulighetene utenfor Alta kommune.

Nettopp dette har blitt utfordringen for maskinentreprenørene, både i kjølvannet av Alta Vest og Riksvei 94. Manglende kontinuitet i oppdragsmengden, gjør at man kan søke oppdrag i andre deler av landet, bygge ned mannskap og maskinpark, eventuelt se på andre nisjer. Anlegg Nord ble en betydelig aktør, men har regnet på drift og vedlikehold, vel vitende om at ingen trær vokser inn i himmelen. Å bli med på pilotprosjekter som knusing av skifer, er også spennende.

Litt av problemet er manglende forutsigbarhet. Politiske løfter knyttet til Riksvei 94 inn mot Hammerfest og Kløfta holdt ikke stikk – og da gjelder det å ha en plan B med så store driftsmidler på vent. Det vil alltid svinge i markedet, så det gjelder å ha et blikk noen år fram i tid.